Balalaika | le battutine di Belen a Ilary non “scaldano” il programma

dilei

: Ad ogni intervento, le donne in studio vengono puntualmente interrotte con battutine più o meno allusive. C’è ancor… - filgambarini : Ad ogni intervento, le donne in studio vengono puntualmente interrotte con battutine più o meno allusive. C’è ancor… - AnnapaolaMarco : @gpastorino67 @Tunnietta se ti riferisci a Balalaika non posso che essere d'accordo con te e sottoscrivere in toto… -

(Di lunedì 18 giugno 2018), seconda puntata. E secondo tentativo (fallito) di alzare l’audience, dopo un esordio non proprio fenomenale e la marea di critiche sulle battute sessiste nei confronti di, da parte di molti degli uomini presenti nel. Qualche giorno fa Paola Ferrari, in un lungo posto, aveva demolito il, accusandolo di maschilismo È tutto tranne che una trasmissione sui Mondiali di calcio. Una scelta editoriale legittima, per carità, ma non si è vista un’immagine di calcio. E poi basta con la vecchia cantilena del “mettiamo la bella donna con la coscia di fuori per attirare il pubblico”. Le battute che ho sentito hanno umiliato l’immagine della donna, siamo tornati indietro di trent’anni. Domenica 17 giugno autori e cast ci hanno riprovato, evitando di “toccare”con qualunque doppio senso. Peccato che sia stata l’argentina stessa, forse ...