Baby Di Vaio 2 è nato ed ha già il suo profilo Instagram

: nathan leone di vaio sei il bimbo più bello del mondo altro che baby royal e leone ferragni levatevi tutti - baerzagli : nathan leone di vaio sei il bimbo più bello del mondo altro che baby royal e leone ferragni levatevi tutti - confusadifatto : Vorrei far notare come Baby Di Vaio sappia già l'inglese meglio di me. -

(Di lunedì 18 giugno 2018) Mariano Diè di nuovo papà. L’influencer e la moglie Eleonora Brunacci hanno dato il benvenuto al secondo figlio, dopo Nathan Leone, 1 anno e mezzo. Un altro maschio che hanno chiamato Leonardo Liam. Il primogenito però, raccontano via social i neo genitori bis, preferisce chiamarlo «Dodo». https://www..com/p/BkKJLPJAEk5/?taken-by=marianodiIl piccolo, a un’ora dall’annuncio della sua nascita, ha già il suopersonale: @LeonardoLiamDi, che vanta zero post, ma quasi 10 mila follower. Promette così di dare del filo da torcere al fratellone, che di seguaci ne ha 230 mila. Niente in confronto ai 6,2 milioni del padre, che grazie ai social network ha costruito un impero (un’azienda d’abbigliamento, Nohow, fondata da zero che oggi supera i 15 dipendenti, un e-commerce di successo). LEGGI ANCHELa vera storia di Mariano Di, re degli ...