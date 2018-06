B-Team | arriva in Italia la webserie di Grey’s Anatomy

Grey's Anatomy fine della 14° stagione - ma arriva la web serie B-Team : Nella web series assisteremo alle difficoltà quotidiane dei giovani medici alle prese col mondo complesso e competitivo della chirurgia, fiduciosi di riuscire ad impressionare lo sguardo sempre ...

Sonic arriva all’E3 con il nuovo gameplay trailer di Team Sonic Racing : Allacciate le cinture fan di Sonic e preparatevi a vincere la gara! Questa settimana, SEGA parteciperà all’ Electronic Entertainment Expo (E3) 2018 per mostrare contenuti, ma visti finora, tratti dall’esperienza di Racing multiplayer recentemente annunciata, Team Sonic Racing, sviluppata da Sumo Digital. Sonic sfreccia all’E3 Per coloro che sono diretti allo show o si terranno aggiornati con le ultime news da ...

F1 – Arrivabene si complimenta - Vettel… canticchia : l’esilarante Team radio di Seb dopo il successo in Canada [VIDEO] : Sebastian Vettel ha suggellato il proprio successo nel Gp del Canada con un team radio davvero esilarante che lo ha visto anche… canticchiare Quattordici anni dopo Michael Schumacher, Sebastian Vettel riporta la Ferrari sul gradino più alto del podio a Montreal, dominando in lungo e in largo il Gp del Canada. Terza vittoria stagionale per il tedesco, la cinquantesima in carriera, che vale anche la leadership della classifica mondiale ...

MOSS arriva oggi anche su PC STeam con supporto Oculus Rift e HTC Vive : Dopo il debutto avvenuto su Playstation 4 con supporto Playstation VR, il platform MOSS arriva da oggi anche su PC STEAM, giocabile sia con l‘Oculus Rift che con l’HTC Vive. MOSS arriva oggi su PC STEAM Acquistabile per 24,99€, la versione PC propone la medesima esperienza vista su PS4 ma con un comparto grafico superiore, grazie alle specifiche hardware dei visori Oculus Rift e HTC Vive. Se avete intenzione di ...

Formula 1 - Arrivabene : 'Dobbiamo sbilanciare il Mondiale' / Le dichiarazioni del Team principal Ferrari : Il team principal Ferrari parla dal Mugello: "L'impegno è di sbilanciare questo Mondiale molto equilibrato. Ce la metteremo tutta, i ragazzi che lavorano a casa e quelli in pista".(Pubblicato il Sat, 02 Jun 2018 14:21:00 GMT)

MotoGP - GP Italia. Arrivabene - Team principal Ferrari - al Mugello : 'Orgoglioso dei piloti italiani' : "Bellissimo vedere Dovizioso andare vicno alla vittoria del Mondiale, così come è bello vedere la Mugello, che è il nostro gran premio, i piloti italiani battersi per le prime posizioni". Parola di ...

MEMORIES OF MARS arriva il 5 Giugno su STeam : 505 Games e Limbic Entertainment daranno presto la possibilità ai videogiocatori terrestri di vivere un’esperienza senza precedenti sul pianeta Marte. MEMORIES of MARS sarà infatti disponibile dal 5 di Giugno su Steam, in accesso anticipato, al prezzo di €29,99. Per un periodo di tempo limitato, 505 Games offrirà uno sconto del 10% su questo videogame. MEMORIES OF MARS: Disponibile dal 5 Giugno Caratterizzato da ...

Rivoluzione nel calcio italiano - arrivano le seconde squadre. Billy Costacurta : “I Team delle squadre di Serie A giocheranno in Serie C” : Il calcio italiano è atteso da una nuova Rivoluzione: le società che parteciperanno alla Serie A potranno iscrivere le loro seconde squadre al campionato di Serie C. A rivelarlo è stato Alessandro Costacurta, subcommissario della FIGC, in un’intervista rilasciata a Undici: “Ci sarà un bando. I club di Serie A potranno chiedere di entrare e iscrivere il loro secondo team al campionato di Lega Pro: occuperanno i posti dei club che non ...