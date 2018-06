Audi svela a sorpresa immagini e dettagli della nuova A1

Audi Q8 : svelato l’aspetto definitivo prima del debutto [FOTO] : La nuova ammiraglia dei SUV della Casa dei Quattro anelli mostra il suo imponente e aggressivo aspetto definitivo Verrà svelata ufficialmente il prossimo 5 giugno, ma ormai la futura Audi Q8 non ha più segreti, considerando le informazioni trapelate e le numerose foto spia che la ritraggono durante i test su strada. Lunga 5 metri, la nuova ammiraglia dei SUV della Cassa teutonica sfoggia forme muscolose che si caratterizzano per le linee tese e ...

Gran Turismo Sport : svelate le due nuove auto in collaborazione con Audi : Come anticipato alcuni giorni fa, oggi Polyphony Digital e Audi hanno rivelato non una, ma due nuove vetture Vision Gran Turismo, che sono state rese disponibili in Gran Turismo Sport tramite un nuovo aggiornamento.Le vetture sono l'Audi Vision Gran Turismo e l'Audi e-tron Vision Gran Turismo. Come riporta Dualshockers, queste hanno un aspetto particolare che le precedenti vetture Vision GT non condividevano. I modelli, inoltre, sono stati ...