Audi A1 - Nuovo teaser della piccola tedesca

Ricerca Nuovoimaie - donne ancora discriminate nell’Audiovisivo : Le donne sono ancora discriminate nel campo dell'audiovisivo, almeno secondo una Ricerca del Nuovoimaie, l’Istituto per la tutela degli Artisti Interpreti ed Esecutori

ClAudio e Mario si sono lasciati di nuovo? Ecco cosa sta succedendo : Claudio Sona e Mario Serpa si sono lasciati... di nuovo! La prima coppia gay di Uomini e Donne è scoppiata per l'ennesima volta e i loro fan sono rimasti a bocca aperta, non se lo aspettavano davvero, stavolta. Non si può negare che questi due ragazzi riservino una sorpresa dietro l'altra: anche quando sono tornati insieme ci hanno sorpreso, e non poco, lasciandoci con la curiosità di sapere cosa fosse successo nel frattempo, visto che i motivi ...

Audio di Liberation di Christina Aguilera - il nuovo album dell’ex icona pop dopo 6 anni di silenzio : Liberation di Christina Aguilera ha fatto il suo debutto in tutto il mondo venerdì 15 giugno. dopo sei anni di attesa, in cui la cantante si è dedicata molto alla famiglia e alla tv, la popstar che negli anni Novanta insieme a Britney Spears era considerata una potenziale erede di Madonna e che poi ha visto appannarsi la sua stella riparte da un progetto che ha definito molo intimo e personale. Anticipato da un duetto con Demi Lovato, Fall ...

Audiweb 2.0 - Agcom apre istruttoria sul nuovo metodo di rilevazione. “Verifiche su Facebook e privacy” : Un’istruttoria aperta dall’Agcom per verificare che Facebook utilizzi correttamente i big data ai fini del nuovo metodo di rilevazione sviluppato da Audiweb in partnership con Nielsen, che rappresenta l’Auditel di Internet e registra il traffico dei siti su scala giornaliera e settimanale. Un metodo di rilevazione che ha debuttato il 7 giugno, e dalla classifica emerge che Ilfattoquotidiano.it è al terzo posto dietro Repubblica ...

La svolta pop-rock in Youngblood - il nuovo album dei 5 Seconds Of Summer in attesa del concerto in Italia - Audio e tracklist - : Tra marzo ed aprile, i 5 Seconds Of Summer hanno intrapreso un breve tour nei club e teatri di tutto il mondo per presentare alcune tracce del nuovo album, oltre che ripercorrere i successi degli ...

La svolta pop-rock in Youngblood - il nuovo album dei 5 Seconds Of Summer in attesa del concerto in Italia (Audio e tracklist) : Finalmente disponibile il nuovo album dei 5 Seconds Of Summer, Youngblood, in tutti i negozi di dischi e in digitale da venerdì 15 giugno. La band australiana fa ritorno sul mercato discografico internazionale dopo tre anni di assenza a seguito del successo di Sounds Good Feels Good. Anticipato dai singoli Want You Back e Yooungblood, che hanno aperto il nuovo album all'insegna del pop, il disco è frutto di una nuova ricerca artistica che ha ...

Audio e testo di Risparmio un sogno di Bianca Atzei - nuovo singolo dopo il successo all’Isola : Risparmio un sogno di Bianca Atzei è il nuovo singolo per il ritorno in radio dopo l'esperienza all'Isola dei Famosi nella quale è arrivata fino alla fase finale e a un soffio dalla vittoria, andata a Nino Formicola. L'artista di origini sarde è ora pronta per il ritorno in radio con un brano che ha scritto il giovanissimo Ultimo, artista emergente e vincitore dell'ultima edizione del Festival di Sanremo 2018 nelle Nuove Proposte. Il brano ...

Audio e testo di D’estate non vale di Fred De Palma - il nuovo singolo estivo in duetto con Ana Mena : D'estate non vale di Fred De Palma è il nuovo singolo in rotazione radiofonica da venerdì 15 giugno e disponibile sulle piattaforme digitali e streaming. Giusto in tempo per la stagione estiva, D'estate non vale di Fred De Palma è un brano che vanta la produzione di Takagi & Ketra, coppia ormai sulla cresta dell'onda dopo i successi con J-Ax e Fedez, Arisa e Lorenzo Fragola, Giusy Ferreri e Baby K. Si tratta di un duetto con Ana Mena, ...

Audio e testo di Giungla di Lele - il ritorno discografico con il nuovo singolo dedicato a Napoli : Giungla di Lele è il nuovo singolo in rotazione radiofonica da venerdì 15 giugno e già disponibile sulle piattaforme digitali streaming e download. A più di un anno di distanza dalla vittoria tra le Nuove Proposte del Festival di Sanremo dopo la partecipazione ad Amici di Maria De Filippi, Lele torna in radio e sul mercato discografico con un nuovo progetto: Giungla di Lele è un brano scritto dal cantante stesso e prodotto dal noto Michele ...

Audio e testo Ti Ricordi Di Me di Alessio Bernabei - un’evoluzione musicale tra il “caro Jack” e il nuovo album : Ti Ricordi Di Me? è il nuovo singolo di Alessio Bernabei, in radio e in digital download da oggi, venerdì 15 giugno. Il brano segna il ritorno in musica di Alessio Bernabei a un anno dal singolo precedente, Non è Il SudAmerica, pubblicato a ridosso dell'estate 2017. Ti Ricordi Di Me? è firmato dallo stesso Alessio Bernabei con Danti dei Two Fingerz e Alessandro Gemelli, questi ultimi anche alla produzione artistica. Via il ciuffo per ...

Un’estate ci salverà è il nuovo singolo di Max Pezzali per mettere alla prova l’amore : Audio e testo : Il nuovo singolo di Max Pezzali è Un'estate ci salverà. Dopo i misteri iniziali, finalmente si sciolgono le riserve su quello che sarà il suo ritorno in radio con il titolo del brano che ha scelto per affrontare la bella stagione. Con il brano che arriva in radio il 15 giugno, Max Pezzali vuole offrirci una soluzione al grigiore dei mesi invernali ma anche una maniera per affrontare i fugaci amori estivi e metterli alla prova, per vedere se ...

Jovanotti - “Affermativo” il nuovo singolo/ Audio - in radio da venerdì : Takagi & Ketra hanno lavorato al remix : Jovanotti, “Affermativo” è il nuovo singolo tratto dall'album "Oh Vita!", ecco l'Audio streaming mentre in radio arriva venerdì: Takagi & Ketra hanno lavorato al suo remix.(Pubblicato il Wed, 13 Jun 2018 17:48:00 GMT)

Affermativo è il nuovo singolo di Jovanotti - il racconto di un uomo affamato di vita (testo e Audio) : Si intitola Affermativo il nuovo singolo di Jovanotti. La canzone è contenuta nell'album Oh, vita! e arriva in radio venerdì 15 giugno mentre è già disponibile in streaming e negli store digitali con l'album dell'artista. Il nuovo singolo di Jovanotti viene rilasciato alla vigilia della prima data del tour europeo del 2018 in programma a Stoccarda. Un inno positivo, in Affermativo troviamo la storia di un uomo affamato di vita, intenzionato a ...