Attualissime le truffe SMS | occhio al mittente InfoSMS che tira in ballo Unicredit

(Di lunedì 18 giugno 2018) Non crediate leSMS non siano più all'ordine del giorno, potreste sottovalutare la questione, che invece si dimostra ancora oggi essere molto battuta. Non solo a mezzo WhatsApp e Facebook, ma anche attraverso il classico ed intramontabile canale dello 'Short Message Service': guardatevi bene le spalle, facendo particolare attenzione a non cliccare sui link contenuti nella posta in arrivo.Come emerso dalle pagine di 'mondomobileweb', l'ultima frontiera delleSMS proviene dal', con invito alla lettura di uno pseudo messaggio importante pervenuto alla propria area riservata ed annesso link per visualizzarlo. Per l'occasione i malfattori hanno adoperato il nome della banca, al cui posto poteva essere un qualsiasi altro istituto bancario o di altro genere, avrebbe fatto poca differenza.Cliccato sul link contenuto nel messaggio verrete ...