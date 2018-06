Attenzione ai temporali di calore : non dimenticate l'ombrello anche con il sole : sole, caldo e cielo terso possono d'improvviso mutare in un temporale accompagnato da tuoni, fulmini e un bell'acquazzone. Sono i temporali di calore, tipici dell'estate e più frequenti in montagna...

Meteo. L’estate entra nel vivo - ma Attenzione ai temporali : dove pioverà : Tempo soleggiato al Nord, più instabile al Centro-sud. Aumentano le temperature (fino a 33°), ma non mancheranno le precipitazioni anche a carattere temporalesco specialmente su Campania, Calabria e Sicilia.Continua a leggere

Maltempo : ancora temporali in Veneto - dichiarato stato di Attenzione : Venezia, 12 giu. (AdnKronos) - ancora temporali interesseranno il Veneto, fino alla mattina di giovedì 14 giugno. Alla luce delle previsioni emesse dall’Arpav, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione ha emanato un’allerta meteo, dichiarando lo stato di attenzione per Cr

Allerta Meteo Veneto : dichiarato lo stato di Attenzione per “temporali forti” : Ancora temporali interesseranno il Veneto, fino alla mattina di giovedì 14 giugno. Alla luce delle previsioni emesse dall’Arpav, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione ha emanato un’Allerta Meteo, dichiarando lo stato di attenzione per Criticità Idrogeologica su tutto il territorio. L’Allerta è riferita allo scenario definito “temporali forti”, e riguarda il periodo compreso tra le ore 14.00 di mercoledì 13 e le ...

Maltempo : ancora temporali in Veneto - dichiarato stato di Attenzione : Venezia, 12 giu. (AdnKronos) – ancora temporali interesseranno il Veneto, fino alla mattina di giovedì 14 giugno. Alla luce delle previsioni emesse dall’Arpav, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione ha emanato un’allerta meteo, dichiarando lo stato di attenzione per Criticità Idrogeologica su tutto il territorio. L’allerta è riferita allo scenario definito ‘temporali forti”, e ...

Maltempo : ancora temporali in Veneto - dichiarato stato di Attenzione : Venezia, 12 giu. (AdnKronos) – ancora temporali interesseranno il Veneto, fino alla mattina di giovedì 14 giugno. Alla luce delle previsioni emesse dall’Arpav, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione ha emanato un’allerta meteo, dichiarando lo stato di attenzione per Criticità Idrogeologica su tutto il territorio. L’allerta è riferita allo scenario definito ‘temporali forti”, e ...

Maltempo : in Veneto domani stato Attenzione per temporali in zona dolomitica : Venezia, 8 giu. (AdnKronos) - Il Veneto resta interessato da condizioni di instabilità fino alle prime ore di domani con probabilità di rovesci e temporali, localmente anche intensi, su tutta la regione. Dal pomeriggio di domani potrebbero verificarsi rovesci e temporali, localmente anche intensi, n

Maltempo : in Veneto domani stato Attenzione per temporali in zona dolomitica : Venezia, 8 giu. (AdnKronos) – Il Veneto resta interessato da condizioni di instabilità fino alle prime ore di domani con probabilità di rovesci e temporali, localmente anche intensi, su tutta la regione. Dal pomeriggio di domani potrebbero verificarsi rovesci e temporali, localmente anche intensi, nella zona dolomitica.Sulla base delle previsioni meteo, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile Regionale ha dichiarato lo ...

Allerta Meteo Veneto : domani Stato di Attenzione per temporali nella zona dolomitica : Il Veneto resta interessato da condizioni di instabilità fino alle prime ore di domani con probabilità di rovesci e temporali, localmente anche intensi, su tutta la regione. Dal pomeriggio di domani potrebbero verificarsi rovesci e temporali, localmente anche intensi, nella zona dolomitica. Sulla base delle previsioni Meteo, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile Regionale ha dichiarato lo Stato di Attenzione per possibili ...

Allerta Meteo - il maltempo flagella l’Italia : danni - disagi ed evacuati. Adesso i temporali si spostano al Sud - massima Attenzione : 1/26 ...

Maltempo : in Veneto dichiarato stato di Attenzione per temporali : Venezia, 7 giu. (AdnKronos) - Il Veneto sarà interessato da condizioni di marcata instabilità, con precipitazioni sparse a carattere di rovescio e temporale. Sulla base delle previsioni meteo, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile Regionale ha dichiarato lo stato di attenzione per

Allerta Meteo Veneto : Stato di Attenzione per temporali - “possibili fenomeni intensi” : Il Veneto sarà interessato da condizioni di marcata instabilità, con precipitazioni sparse a carattere di rovescio e temporale. Sulla base delle previsioni Meteo, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile Regionale ha dichiarato lo Stato di Attenzione per possibili criticità idrogeologiche, dalle 14.00 di oggi alle 08.00 di sabato 9 giugno, in tutti i bacini idrografici. Le previsioni indicano che “un nucleo ciclonico con ...

Allerta Meteo - avviso della protezione civile per il forte maltempo in arrivo : violenti temporali - Attenzione al Centro Italia : Allerta Meteo – Un minimo depressionario, posizionato sul Mediterraneo occidentale, determinerà nel corso della giornata di giovedì una fase di maltempo, a rapida evoluzione partendo dalla Sardegna con diffusi rovesci e temporali che in serata si sposteranno su Lazio e Umbria, per poi coinvolgere nella giornata di venerdì gran parte delle restanti regioni centrali della penisola e l’Emilia Romagna. Sulla base delle previsioni disponibili, ...

Maltempo : Veneto - stato di Attenzione per temporali nel bellunese : Venezia, 31 mag. (AdnKronos) – Il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione Veneto, sulla base delle condizioni meteo attese, ha emesso poco fa lo stato di attenzione per criticità idrogeologica, riferito allo scenario di possibili temporali forti, sul bacino idrografico ‘Alto Piave”, in provincia di Belluno.L’avviso ha validità dalle ore 8.00 di domani, venerdì 1 giugno, fino alle 8.00 di sabato ...