Atletica | Larissa Iapichino | “Il 6 | 38 è tanta roba Ma che strano saltare più di mamma…”

(Di lunedì 18 giugno 2018) Ha solamente 15 anni ma è già una stella dell’italiana.ha questo sport nel sangue, quello di papà Gianni, ex astista, e quello di mamma Fiona May, campionessa nel salto in lungo.ha scelto la via di mamma e i risultato le stanno dando ragione. Negli scorsi giorni, infatti, ai Campionati Italiani U18, la giovane atleta ha saltato 6,38m: primato nazionale tra le allieve del primo anno e quarta prestazione di una under 18 a livello assoluto, quinta al Mondo tra le under 20. Battendo soprattutto mamma Fiona, che alla sua età saltava “soltanto” 6,22m. “Non vedo l’ora di tornare in gara, agli Europei Under 18 di Gyor (dal 12 luglio, ndr)”, ha dichiarato la giovanea Il Corriere della Sera. “Ho cominciato con 6,20, poi ho aggiustato la rincorsa ed è arrivato un 6,38 che è, come diciamo a Firenze. A ...