Atac | Pm Roma dice sì al concordato per evitare fallimento

Roma - ragazzini rom lanciano sassi contro un autobus all'ingresso della rimessa Atac : Lancio di sassi contro un autobus all'ingresso della rimessa Atac di via Candoni, in zona Magliana a Roma . A quanto ricostruito dalla polizia, intorno alle 14.30 un gruppo di ragazzini, probabilmente ...

Stadio Roma - Lanzalone puntava a entrare nel concordato Atac : ripartono verifiche sul progetto : Luca Lanzalone puntava a ottenere incarichi professionali per il suo studio anche nella vicenda del concordato sul futuro della municipalizzata del trasporto pubblico di Roma, Atac. Dalle carte dell'...

Stadio Roma : Di Maio : inchiesta? Un grande equivoco. Lanzalone puntava ad entrare nella vicenda Atac : L'ex presidente di Acea, Luca Lanzalone, puntava ad ottenere incarichi professionali anche nella vicenda del concordato sul futuro di Atac, la municipalizzata del trasporto capitolino. Dalle carte ...

Stadio della Roma - Lanzalone puntava a entrare nella vicenda del concordato Atac : Luca Lanzalone stava per inserirsi nella vicenda Atac. L’ormai ex presidente di Acea puntava ad ottenere incarichi professionali anche nella vicenda del concordato sul futuro della municipalizzata del trasporto capitolino. Dalle carte allegate al procedimento emergono i contatti tra l’avvocato genovese e “tale Carlo” che viene descritto come “”verosimilmente Carlo Felice Giampaolino (advisor legale per il concordato ...

Stadio della Roma - Lanzalone puntava a entrare nella vicenda Atac : Luca Lanzalone stava per inserirsi nella vicenda Atac. L’ormai ex presidente di Acea puntava ad ottenere incarichi professionali anche nella vicenda del concordato sul futuro della municipalizzata del trasporto capitolino. Dalle carte allegate al procedimento emergono i contatti tra l’avvocato genovese e “tale Carlo” che viene descritto come “”verosimilmente Carlo Felice Giampaolino (advisor legale per il concordato ...

Roma : autista Atac picchiata da un passeggero : Roma - Nuova aggressione a bordo di un bus Atac: stavolta a farne le spese una conducente di 45 anni, che si trovava alla guida del mezzo della linea 508. Le violenze si sono consumate nella zona Giardini di Corcolle, quando l’unico passeggero a bordo del bus che collega la stazione di Ponte Mammolo al quartiere della periferia est della Capitale ha chiesto all’autista di aprire le porte posteriori. Probabilmente per via di un ...

Roma : autista Atac picchiata da un passeggero : Roma - Nuova aggressione a bordo di un bus Atac: stavolta a farne le spese una conducente di 45 anni, che si trovava alla guida del mezzo della linea 508. Le violenze si sono consumate nella zona Giardini di Corcolle, quando l’unico passeggero a bordo del bus che collega la stazione di Ponte Mammolo al quartiere della periferia est della Capitale ha chiesto all’autista di aprire le porte posteriori. Probabilmente per via di un ...

Corcolle - autista Atac aggredita da passeggero africano/ Ultime notizie Roma - ecco perchè l'ha picchiata : Corcolle, autista Atac aggredita da passeggero africano: Ultime notizie Roma, conducente di 45 anni aggredita perchè la porta posteriore dell'autobus 508 era bloccata(Pubblicato il Mon, 11 Jun 2018 11:04:00 GMT)

Roma - esplosione Metro B Policlinico : falso allarme bomba/ Giornata nera per i trasporti : Atac sotto accusa : Metro Roma, esplosione sulla Linea B: allarme bomba ma è un guasto: 1.500 passeggeri evacuati, 3 feriti. E' successo questa mattina attorno alle 8 alla stazione Policlinico(Pubblicato il Fri, 08 Jun 2018 17:48:00 GMT)

Roma : spente fiamme su autobus Atac piazza Pio XI : Roma: nessun ferito né intossicato Roma – Estinte poco fa le fiamme divampate sul mezzo della linea 881. L’autobus Atac, appartenente a Roma Tpl, aveva preso fuoco in piazza Pio XI. Confermata l’assenza di feriti o intossicati. L'articolo Roma: spente fiamme su autobus Atac piazza Pio XI proviene da RomaDailyNews.

Autobus in fiamme a Roma vicino al Vaticano/ Video - 12esimo bus Atac che brucia da inizio anno : Autobus in fiamme a Roma vicino al Vaticano, Video: 12esimo bus Atac che brucia da inizio anno. E' successo questa sera dopo le ore 16:00, in piazza PIO XI(Pubblicato il Fri, 08 Jun 2018 17:10:00 GMT)

Roma : autobus Atac avviluppato dalle fiamme in piazza Pio XI : Roma: vigili del fuoco al lavoro per estinguere incendio Roma – Non sembra aver tregua la giornata nera per i mezzi Atac. dalle ore 16.05 circa, i Vigili del Fuoco stanno intervenendo in piazza Pio XI, per l’incendio di un autobus Atac. Il personale intervenuto sta spegnendo l’autobus completamente avvolto dalle fiamme. Tutti illesi i passeggeri scesi in tempo dal mezzo. Non si registrano intossicati. L'articolo Roma: autobus ...

Roma : principio incendio su bus Atac. Azionato estintore : Roma: fumo dal vano motore Roma – Fumo dal vano motore su un autobus Atac della linea 3106. Il principio d’incendio ha coinvolto un Irisbus Citelis, in transito in viale Mazzini. Nelle immagini riprese con un cellulare da un passante e pubblicate sui social, si vede l’autista alle prese con un estintore mentre lo aziona per evitare che le fiamme si propaghino. L'articolo Roma: principio incendio su bus Atac. Azionato ...

SCIOPERO TRASPORTI Atac A ROMA/ Oggi venerdì 8 giugno - treni - autobus e metro : circolazione regolare : SCIOPERO TRASPORTI ATAC Oggi venerdì 8 giugno a ROMA: treni, autobus e metro si fermano fino alle 12:30. Durerà fino a poco dopo mezzogiorno lo stop dei mezzi pubblici(Pubblicato il Fri, 08 Jun 2018 14:29:00 GMT)