Ascolti TV | Domenica 17 giugno 2018

Ascolti Tv - Domenica 10 Giugno 2018 : I Bastardi di Pizzofalcone in replica 11.8% 2 - 3 mln - Rai 1 - - il GP del Canada su TV8 11.5% - Non è l'... : ... share 11.5% , la diretta del Gran Premio del Canada, in onda dalle 20.04 alle 22.02, ha interessato 776.000 spettatori con il 3.9% su Sky Sport F1 e 511.000 con 2.6% su Sky Sport 2 , . Nove , Top ...

Ascolti TV | Domenica 10 giugno 2018. I Bastardi di Pizzofalcone 11.8% - il GP del Canada su TV8 11.5% - Non è l’Arena 9.6% : I Bastardi di Pizzofalcone Su Rai1 la replica I Bastardi di Pizzofalcone ha conquistato 2.364.000 spettatori pari all’11.8% di share. Su Canale 5 Dr. Knock ha raccolto davanti al video 1.462.000 spettatori pari al 7.3% di share. Su Rai2 NCIS ha catturato l’attenzione di 1.215.000 spettatori (5.7%). Su Italia 1 Lucy ha intrattenuto 1.473.000 spettatori con il 7% di share. Su Rai3 Kilimangiaro – Ogni cosa è illuminata ha raccolto ...

Ascolti tv domenica 10 giugno 2018 : Prime Time Su Rai 1 I Bastardi di Pizzofalcone, prima puntata in replica, ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rai 2 NCIS ha registrato .000 telespettatori, share % e .000, %. Su Rai 3 Kilimangiaro - Ogni cosa è illuminata ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Su Canale 5 Dr. Knock, in prima tv, ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Su Italia 1 Il film Lucy ha registrato un netto di ...

Ascolti TV | Domenica 10 giugno 2018 : I Bastardi di Pizzofalcone Su Rai1 I Bastardi di Pizzofalcone ha conquistato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale 5 Dr. Knock ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 NCIS ha catturato l’attenzione di .000 spettatori. Su Italia 1 Lucy ha intrattenuto .000 spettatori con il % di share. Su Rai3 Kilimangiaro – Ogni cosa è illuminata ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari ad uno share ...

Ascolti TV | Domenica 3 giugno 2018. Amici 21.8% - Fazio 16.9%-15.3% - Giletti 8.6% : Amici 17 Su Rai1 Che Tempo che Fa ha conquistato 3.542.000 spettatori pari al 16.9% di share mentre Che Tempo che Fa – Il Tavolo è stato visto da 2.014.000 spettatori (15.3%). Su Canale 5 la semifinale di Amici 17 (in onda dalle 21.17 alle 24.18) ha raccolto davanti al video 4.065.000 spettatori pari al 21.8% di share; l’ultima parte, in onda dalle 24.21 alle 24.35, è stata seguita da 1.937.000 spettatori con il 21.7%. Su Rai2 NCIS ...

Ascolti tv domenica 3 giugno 2018 : Prime Time Su Rai 1 Che Tempo che Fa, ultima puntata (live), ha registrato .000 telespettatori, share % e nel Tavolo, in seconda serata, .000, %. Su Rai 2 NCIS ha registrato .000 telespettatori, share % e .000, %. Su Rai 3 Il film Wall Street ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Su Canale 5 Amici - Il Serale (live) ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Su Italia 1 Il film I pinguini di Mister ...

Ascolti TV | Domenica 27 maggio 2018. Amici 20.2%. Boom Giletti (13.5%) che batte Fazio (14.3%-11.8%) : Christian De Sica e Sophia Loren Su Rai1 Che Tempo Che Fa – dalle 20.43 alle 22.57 – ha conquistato 3.289.000 spettatori pari al 14.3% di share mentre Che Tempo Che Fa – Il Tavolo – dalle 22.57 alle 0.31 – ha ottenuto 1.759.000 spettatori pari all’11.8% di share. Su Canale 5 l’ottava puntata di Amici di Maria De Filippi- in onda dalle 21.16 alle 0.38 – ha raccolto davanti al video 3.811.000 spettatori ...

Ascolti tv domenica 27 maggio 2018 : Prime Time Su Rai 1 Che Tempo che Fa (live) ha registrato 3.289.000 telespettatori, share 14,3% e nel Tavolo (durato meno causa crisi di Governo), in seconda serata, 1.759.000, 11,8%. Su Rai 2 NCIS ha registrato .000 telespettatori, share % e .000, %. Su Rai 3 Un giorno in Pretura - Un Canaro a Cannes ha registrato un netto di 712.000 telespettatori, share 3,2%. Su Canale 5 Amici - Il Serale (live) ha registrato un netto di ...

Ascolti TV | Domenica 27 maggio 2018. Amici 20.2%. Boom Giletti (13.5%) che tallona Fazio (14.3%-11.8%) : Christian De Sica e Sophia Loren Su Rai1 Che Tempo Che Fa – dalle 20.43 alle 22.57 – ha conquistato 3.289.000 spettatori pari al 14.3% di share mentre Che Tempo Che Fa – Il Tavolo – dalle 22.57 alle 0.31 – ha ottenuto 1.759.000 spettatori pari all’11.8% di share. Su Canale 5 l’ottava puntata di Amici di Maria De Filippi- in onda dalle 21.16 alle 0.38 – ha raccolto davanti al video 3.811.000 spettatori ...

Ascolti TV | Domenica 27 maggio 2018. Amici 20.2% - Che Tempo Che Fa fermo al 14.3%-11.8% : Christian De Sica e Sophia Loren Su Rai1 Che Tempo Che Fa ha conquistato 3.289.000 spettatori pari al 14.3% di share mentre Che Tempo Che Fa – Il Tavolo ha ottenuto .000 spettatori pari all’11.8% di share. Su Canale 5 l’ottava puntata di Amici di Maria De Filippi ha raccolto davanti al video 3.811.000 spettatori pari al 20.2% di share. Su Rai2 NCIS ha catturato l’attenzione di .000 spettatori (%) mentre Instinct .000 (%). Su ...

Ascolti TV | Domenica 27 maggio 2018 : Christian De Sica e Sophia Loren Su Rai1 Che Tempo Che Fa ha conquistato .000 spettatori pari al % di share mentre Che Tempo Che Fa – Il Tavolo ha ottenuto .000 spettatori pari al % di share. Su Canale 5 l’ottava puntata di Amici di Maria De Filippi ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 NCIS ha catturato l’attenzione di .000 spettatori (%) mentre Instinct .000 (%). Su Italia 1 Asterix alle Olimpiadi ...

Ascolti tv 20 maggio/ Che tempo che fa vince - Domenica In batte Domenica Live a colpi di Lucarelli : Boom di Ascolti per Cristina Parodi e Domenica In che sull'onda del trash del Grande Fratello mette a segno la vittoria contro Domenica Live. Che tempo che fa vince nella sezione prime time(Pubblicato il Mon, 21 May 2018 12:12:00 GMT)

Selvaggia Lucarelli demolisce il Grande Fratello a Domenica In. E gli Ascolti volano : C'era Grande attesa per gli ascolti di "Domenica Live" e "Domenica In" che si sfidavano a suon di ospiti e guerra tra le primedonne Barbara d'Urso e Selvaggia Lucarelli in merito alla maglietta ...

Ascolti tv 20 maggio 2018 : Domenica In batte Domenica Live? : Ascolti tv Domenica 20 maggio 2018: ieri sera Che tempo che fa seguito da 3,4 milioni di spettatori Domenica 20 maggio 2018 questi gli Ascolti tv registrati da Che tempo che fa. Ieri sera, in prima serata su Rai1, il programma di Fabio Fazio è stato seguito da 3 milioni 423 mila telespettatori medi, pari […] L'articolo Ascolti tv 20 maggio 2018: Domenica In batte Domenica Live? proviene da Gossip e Tv.