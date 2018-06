Arriva Patrick Melrose su Sky Atlantic | la serie con Benedict Cumberbatch da luglio in

optimaitalia

(Di lunedì 18 giugno 2018) Sbarca finalmente in Italia la nuovaconsu Sky. Dopo la buona accoglienza negli Stati Uniti, la miniispirata ai romanzi semi-autobiografici di Edward St Aubyn, creata dallo scrittore, sceneggiatore e autore televisivo inglese David Nicholls, fa il suo debutto anche nel nostro Paese.Lo Sherlock del piccolo schermo veste i panni dell'omonimo protagonista, un tossicodipendente mentalmente instabile che deve affrontare l'improvvisa perdita del padre. Perché alla scomparsa del suo caro reagisce in totale indifferenza? Presto viene svelato tutto: l'uomo ha tormentato la sua infanzia, causandoli dei veri e propri traumi. Questo evento costringeràad affrontare i demoni del passato e allo stesso tempo ritrovare la voglia di vivere.La storia si sulla vita dello stesso autore, cresciuto in una disfunzionale ...