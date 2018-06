Aquarius | un superstite | «L’Italia ci respinge | Dio ci ha salvati»

vanityfair

(Di lunedì 18 giugno 2018) Due giovani ragazzi sono morti in mare. Della loro assenza si sono accorti i compagni di viaggio sull’poche ore dopo essere stati tratti in salvo. Molti altri sono stati letteralmente resuscitati in mezzo al mare. «La notte dei soccorsi abbiamo tirato fuori dall’acqua persone quasi affogate. Erano letteralmente seduti sott’acqua, come dei neonati. Li abbiamo afferrati e tirati dentro (il gommone, ndr). Mentre il medico rianimava i migranti soccorsi, noi continuavamo a prenderli dall’acqua e buttarli uno sull’altro. Abbiamo iniziato a togliere i giubbotti di salvataggio ai primi soccorsi e a gettarli in acqua agli altri. È andata avanti così per sei ore». È Max Avis, uno dei coordinatori della logistica presenti sulla nave, arrivata il 17 giugno a Valencia, a raccontare alla Reuters le interminabili ore in cui i 629 migranti sono stati ...