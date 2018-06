Aquarius | dopo lo sbarco a Valencia il racconto degli operatori | “Crociere? Chi lo dice

Aquarius - navi Ong a Valencia/ Video - Salvini : “Macron cuore grande - dopo Spagna prenda lui i migranti” : Aquarius arrivata a Valencia, per 629 migranti, finisce l’odissea in mare: ad accoglierli, 2.300 persone. E' approdata nelle scorse ore in Spagna l'imbarcazione carica di profughi(Pubblicato il Sun, 17 Jun 2018 20:53:00 GMT)

Dopo la Aquarius - Salvini avverte Lifeline e Seefuchs : ‘Dovranno cercarsi altri porti’ : Prosegue la linea dura del ministro dell’Interno, Matteo Salvini [VIDEO], contro lo sbarco nei porti italiani di imbarcazioni delle ong cariche di migranti clandestini, caricati sulle imbarcazioni umanitarie al largo delle coste libiche per poi essere trasportati in Italia. Questa mattina il leader della Lega, come suo solito, pubblica un post sul suo profilo Facebook in cui aggiorna i suoi fan, ma anche le agenzie di stampa, sul viaggio della ...

Nave Aquarius arriva a Valencia : dopo 9 giorni migranti toccano terra : Nave Aquarius arriva a Valencia: dopo 9 giorni migranti toccano terra Nel porto spagnolo è iniziato lo sbarco dei 629 profughi a bordo della Nave al centro nei giorni scorsi di un braccio di ferro tra Italia e Malta. La città li accoglie con 2500 volontari. La Francia ne ospiterà una parte Parole chiave: ...

Nave Aquarius arriva a Valencia : dopo 9 giorni migranti toccano terra | : Nel porto spagnolo è iniziato lo sbarco dei 629 profughi a bordo della Nave al centro nei giorni scorsi di un braccio di ferro tra Italia e Malta. La città li accoglie con 2500 volontari. La Francia ...

Aquarius : dopo 9 giorni in mare migranti arrivati a Valencia : dopo nove giorni in mare e ritardi dovuti alle condizioni meteo non buone, approdano finalmente sulla terraferma i 629 migranti a bordo della nave Aquarius . Il primo gruppo di loro, 274 persone, è ...

Immigrazione : Mentana contro Macron dopo le critiche a Salvini sul caso Aquarius : Il caso della nave Aquarius, da giorni ferma nelle acque del Mediterraneo in quanto respinta sia da Malta che dall'Italia, con un carico di oltre seicento richiedenti asilo a bordo, provenienti da diverse regioni africane, continua a tenere banco a livello di Politica internazionale, occupando anche oggi le prime pagine dei giornali di tutto il mondo. Il governo francese critica l'operato dell'Italia: 'Vomitevole e immondo' Grande eco mediatica ...

Aquarius - governo e stadio della Roma : dopo le risse sui social le botte in spiaggia? : Tra la vicenda di Aquarius, con la crisi diplomatica creata da Matteo Salvini per imporre all’Europa di affrontare collegialmente il problema dei flussi migratori usando 629 disperati bloccati in mezzo al Mediterraneo, e gli arresti di questa mattina nella Capitale, a seguito dell’inchiesta sull’ippodromo sui quali terreni dovrebbe poi sorgere il nuovo stadio della Roma, si assiste a una rissa perenne tra fazioni contrapposte ...

Immigrazione : Mentana contro Macron dopo le critiche a Salvini sul caso Aquarius : Il caso della nave Aquarius, da giorni ferma nelle acque del Mediterraneo in quanto respinta sia da Malta che dall'Italia, con un carico di oltre seicento richiedenti asilo a bordo, provenienti da diverse regioni africane, continua a tenere banco a livello di politica internazionale, occupando anche oggi le prime pagine dei giornali di tutto il mondo. Il governo francese critica l'operato dell'Italia: 'Vomitevole e immondo' Grande eco mediatica ...

Aquarius - la Farnesina convoca l'ambasciatore francese dopo le dichiarazioni di Macron : «Macron passi dalle parole ai fatti e domani mattina accolga i 9mila migranti che si era impegnato ad accogliere». Lo dice il ministro dell'Interno Matteo Salvini nell'informativa su Aquarius al...

Aquarius - la Farnesina convoca l'ambasciatore francese dopo le dichiarazioni di Macron : La Farnesina ha convocato l'ambasciatore francese dopo le dichiarazioni di ieri del presidente Emmanuel Macron sul caso Aquarius. 'Una forma di cinismo e di irresponsabilità' da parte dell'Italia, ...

Immigrazione : Mentana contro Macron dopo le critiche a Salvini sul caso Aquarius : Il caso della nave Aquarius, da giorni ferma nelle acque del Mediterraneo in quanto respinta sia da Malta che dall'Italia, con un carico di oltre seicento richiedenti asilo a bordo, provenienti da diverse regioni africane, continua a tenere banco a livello di politica internazionale, occupando anche oggi le prime pagine dei giornali di tutto il mondo. Il governo francese critica l'operato dell'Italia: 'Vomitevole e immondo' Grande eco mediatica ...

“Ancora un naufragio”. Dopo il caso Aquarius - torna la paura in mare : Giorni davvero complicati questi sul fronte dell’immigrazione, Dopo che il caso della nave Aquarius ha scatenato polemiche a non finire. La nave ha preso la strada della Spagna Dopo che il Ministro dell’Interno Matteo Salvini ha ordinato la chiusura dei porti di fronte agli oltre 600 immigrati rimasti bloccati in mare aperto, in attesa di conoscere il loro destino. Un’odissea dai notevoli strascichi, con il governo ...

Aquarius - l’uscita di Nogarin dopo aver avvertito Fico. Malumori nella maggioranza : “Viriamo a destra” : Venti minuti. Il post su facebook di lunedì mattina con cui il sindaco Filippo Nogarin si è detto disponibile ad accogliere i 629 migranti della nave Aquarius nel porto di Livorno è durato solo venti minuti. “Siamo pronti ad aprire il porto e accogliere la nave Aquarius con il suo carico di 629 vite umane – ha scritto il primo cittadino – ho già dato la nostra disponibilità al ministro dei Trasporti, Danilo Toninelli, e ne ho parlato con il ...

Migranti - dopo Aquarius un'altra nave al largo della Libia. Salvini : «L'Italia ha smesso di ubbidire». Onu e Ue : «Fateli sbarcare subito» : ROMA - Al caso Aquarius, a cui Salvini dopo lo scontro di ieri con Malta dice di aver lavorato tutta la notte, si aggiunge quello di una seconda nave carica di Migranti,...