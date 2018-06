Apple | nemmeno la polizia potrà più violare gli smartphone La privacy dei banditi è al

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 18 giugno 2018) Tempi duri per gli investigatori digitali. L’evoluzione tecnologica che apparentemente affila le armi per chi deve svolgere indagini sofisticate, in realtà, allunga le distanze tra la macchina giudiziaria (magistratura e forze dell’ordine) e chi a diverso titolo si rende protagonista dei più vari misfatti. Il primo problema è certo quello della disponibilità di strumenti adeguati per procedere alla ricerca, all’acquisizione e all’analisi di quanto possa risultare di interesse nell’ambito di un procedimento penale. Ma le vere difficoltà sono altre due: la mancata disponibilità di personale specializzato costantemente aggiornato e la crescente impenetrabilità dei sistemi operativi che animano i dispositivi mobili di comunicazione di uso comune. Periodicamente si accende il duello tra il “law enforcement” (ossia lo schieramento degli uomini – e donne – della legge) e i ...