huffingtonpost

: RT @MPenikas: HuffPost: Apocalisse Yemen: l'omertà dell'Occidente, le promesse dei 5Stelle - dileguossi : RT @MPenikas: HuffPost: Apocalisse Yemen: l'omertà dell'Occidente, le promesse dei 5Stelle - MPenikas : HuffPost: Apocalisse Yemen: l'omertà dell'Occidente, le promesse dei 5Stelle - granpinoo : RT @HuffPostItalia: Apocalisse Yemen: l'omertà dell'Occidente, le promesse dei 5Stelle -

(Di lunedì 18 giugno 2018) Una guerra volutamente dimenticata. Una tragedia umanitaria senza fine. È lo. L'unica voce che si leva contro questa barbarie è quella di papa Francesco:"Con preoccupazione seguo la sorte drammaticae popolazioni, già stremate da anni di conflitto. Faccio appello alla comunità internazionale perché non risparmi alcuno sforzo per portare con urgenza al tavolo dei negoziati le parti in causa ed evitare un peggioramentoa già tragica situazione umanitaria".Ma l'accorato appello di Bergoglio, lanciato domenica scorsa all'Angelus, è destinato a cadere nel vuoto. Nei giorni scorsi le forze regolariite, appoggiate dalla coalizione araba guidata dall'Arabia Saudita, hanno conquistato l'aeroporto internazionale di Hodeidah, sulla costa occidentale del Paese.L'esercitoita ha comunicato che "le Forze armate, ...