Annunciato LG X5 2018 | fascia bassa con super batteria

Irama vincitore Annunciato di Amici 2018 - come cambierà il talent il prossimo anno? : Non sappiamo con quale percentuale di share Amici chiuderà l'edizione 2018 ma se dovessimo basarci sul talento dei due finalisti, vale a dire di Irama, che ha vinto col 63% dei voti, e di Carmen Ferreri, le cifre sarebbero stratosferiche: Carmen si era persa in questo Serale e tutto ciò che poteva dare invece lo ha dato durante la finale. I due inediti sono stati una bomba, con alcuni pezzi (Stand by me e Let it be) è stata spettacolare, ...

E3 2018 : Annunciato Super Mario Party per Nintendo Switch : Durante il suo Direct Nintendo ha presentato Super Mario Party, a prima vista sembra una rivisitazione del famoso Party game dedicato a Mario e alla sua banda. Dal trailer notiamo che sarà possibile unire due Switch per partite mozzafiato con gli amici. Il titolo è stato confermato per il 5 ottobre 2018.Read more…

CARMEN FERRERI/ Perde in finale contro Irama : un verdetto già Annunciato? (Amici 2018) : Amici 2018 torna in onda oggi per la finalissima di questa edizione e lo scontro tra CARMEN FERRERI, Einar, Irama e Lauran Celentano. La sicilia duetterà con Emma Marrone, le porterà bene?(Pubblicato il Tue, 12 Jun 2018 00:47:00 GMT)

E3 2018 : Annunciato Wolfenstein : Cyberpilot per PlayStation VR e PC : Bethesda Softworks ha annunciato Wolfenstein: Cyberpilot per PlayStation VR e dispositivi VR PC (non sono stati annunciati dispositivi specifici) durante la conferenza E3 2018. Come segnala Gematsu, il gioco verrà lanciato nel 2019.Ecco una panoramica del gioco, tramite Bethesda Softworks:"Scopri il mondo di Wolfenstein da una prospettiva completamente nuova in Wolfenstein: Cyberpilot, un'esperienza di gioco in VR di MachineGames."Read ...

E3 2018 : Wolfenstein YoungBlood Annunciato con un trailer : Dopo il pazzesco trailer di Rage 2 Bethesda manda in campo Wolfenstein YoungBlood, DLC standalone per le avventure del soldato B.J Blazkowicz.Il trailer mostra una Parigi alternativa del 1980 conquistata dall'esercito tedesco e due ragazze che si preparano a combatterlo. Che speranze potranno mai avere contro un esercito? Ah si, ci siamo dimenticati di dirvi che tali gentili donzelle sono le figlie di B.J Blazkowicz, meglio conosciuto come ...

E3 2018 : Annunciato Tales of Vesperia Definitive Edition : Tales of Vesperia è considerato da molti come il miglior capitolo della fortunata serie Jrpg, fin da sempre principale rivale di Final Fantasy. Purtroppo però il titolo in questione non ha fatto un gran parlare di sè, in quanto è stato rilasciato a suo tempo solo in edizione giapponese su PS3 e non è ancora stato inserito nel programma di retrocompatibilità di Microsoft.Come riporta Gamingbolt le cose stanno però per cambiare, Tales of Vesperia: ...

E3 2018 : Dying Light 2 Annunciato alla conferenza di Microsoft : Nel corso della conferenza di Microsoft è stato annunciato Dying Light 2, il nuovo capitolo della serie che vede la collaborazione del celebre Chris Avellone.Il gioco propone un ecosistema che reagisce alle azioni del giocatore, sarà possibile prendere scelte diverse e la città cambierà del tutto in base alle nostre azioni. Ci saranno diverse fazioni con cui allearsi o contro cui combattere:Vediamo qui di seguito il trailer e il video di ...

E3 2018 : Annunciato Command and Conquer : Rivals : Oggi EA Play ha annunciato l'arrivo di Command and Conquer: Rivals in occasione dell'E3 2018.Si tratta di un RTS competitivo che presenta battaglie 1v1 e che sarà disponibile solamente su dispositivi mobili.Gli utenti Android potranno registrarsi per una pre-alpha e iniziare a giocare da oggi, mentre non ci sono dettagli per la versione iOS.Read more…

Halo Infinity sarà Annunciato all'E3 2018 e sarà un gioco solo multiplayer? : Cosa possiamo aspettarci dal futuro di Halo dopo quanto visto all'interno Halo 5: Guardians? Per ora non ci sono dichiarazioni ufficiali da parte di Microsoft ma intanto spunta un rumor molto interessante che confermerebbe un annuncio di un nuovo capitolo del franchise nel corso della conferenza E3 del colosso di Redmond, una conferenza che si terrà il 10 giugno alle 22 ore italiane.Il rumor parte da un tweet dell'executive editor di ...

CLASSIFICA GIRO D'ITALIA 2018/ Maglia rosa : Froome vincitore Annunciato. Viviani trionfa a punti! : CLASSIFICA GIRO D'ITALIA 2018, la Maglia rosa e le altre graduatorie: Chris Froome vincitore su Dumoulin e Lopez, oggi Viviani per blindare la ciclamino (21^ tappa)(Pubblicato il Sun, 27 May 2018 19:20:00 GMT)

Fallout 3 Anniversary Edition sarà Annunciato all'E3 2018? : È ufficialmente la stagione dell'E3, il che significa che da qui, fino alle prossime due settimane, spunteranno tonnellate di indiscrezioni e potenziali fughe di notizie. Nella giornata di oggi, come segnala PlayStation LifeStyle, è comparso un rumor (abbastanza grande) che riguarderebbe da vicino la conferenza E3 di Nintendo. A quanto pare durante il briefing potrebbe essere annunciata una Fallout 3 Anniversary Edition, un'edizione che, ...

Annunciato F1 2018 della Codemasters. Come sarà il gioco ufficiale della formula uno : La modalità carriera è stata ulteriormente ampliata per immergere i giocatori ancora più in profondità nel mondo di F1. Stiamo, inoltre, aggiungendo altre auto classiche, seguendo le richieste dei ...

Bryan Vs Lauren/ Amici 2018 - il vincitore del circuito del ballo Annunciato oggi? : Bryan Vs Lauren, uno contro l'altro ad Amici 2018, il vincitore del circuito del ballo annunciato potrà essere annunciato nel serale di oggi? Ecco le loro assegnazioni(Pubblicato il Sat, 12 May 2018 08:00:00 GMT)