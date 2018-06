Animali | Wwf | stanno bene e sono pronti a involarsi i 3 piccoli falchi pescatore nati

Animali - WWF : fermare l’eccidio delle balene mascherato da ricerca scientifica : Nella relazione inviata dagli studiosi giapponesi alla IWC, al termine del terzo “Nuovo programma di ricerca sulle balene nell’Oceano Antartico”, si legge che durante la scorsa estate sono state abbattute 333 balenottere minori. Di queste, 122 erano gravide. “Un massacro anacronistico, che deve finire“, per il WWF, secondo cui il fatto che “nel 2018 ancora i giapponesi si arroghino il diritto di praticare la ...

Animali - Wwf : “In Nepal un’app per salvare il leopardo delle neve” : Un nuovo sistema assicurativo che, grazie all’utilizzo di una App sullo smartphone, garantisce ai pastori nomadi nell’area protetta di Kengchenjunga, in Nepal, un rimborso per yak e ovini predati. L’obiettivo è contribuire così alla conservazione del leopardo delle nevi, prevenendo i conflitti tra comunità locali e predatori. L’innovativa micro-assicurazione creata dal Wwf è stata progettata per ridurre i rischi economici ...

Animali - WWF : in Nepal una app per salvare il leopardo delle nevi : L’innovativa micro-assicurazione creata dal WWF Nepal per i pastori nomadi nell’area protetta di Kengchenjunga è stata inserita nell’Atlante delle innovazioni per la sostenibilità economica, pubblicato dall’ONG internazionale FHI 360, con il supporto della Fondazione Rockefeller. Il programma fa parte dell’iniziativa, promossa dal WWF Nepal, per la conservazione del leopardo delle nevi ed è stato progettato per ridurre i rischi economici dei ...

Animali - WWF Italia : già dimenticata la giornata mondiale della biodiversità : A meno di ventiquattro ore dalla giornata simbolo per la tutela della biodiversità mondiale due specie simbolo della natura Italiana, orso e lupo, rischiano di vedere messa a rischio la loro tutela. “Le Regioni – spiega una nota del WWF Italia – hanno chiesto impropriamente una modifica ad un DPR proposto dal Governo sulle specie aliene, per ottenere libertà di deroga dalla Direttiva Habitat (anche per il loro possibile ...

Animali - WWF : nel primo mese oltre 700 km di volo per Lillo - l’aquila liberata in Sicilia : Lillo è l’aquila di Bonelli che il 22 marzo scorso è tornata a volare, libera, nei cieli della Sicilia. Il rapace, a causa delle lesioni traumatiche procurate da un bracconiere, aveva trascorso 18 mesi, tra interventi chirurgici e cure riabilitative, inizialmente presso il Centro di recupero CTS di Cattolica Eraclea (AG) e poi presso il Centro Regionale di Recupero Fauna Selvatica LIPU di Ficuzza (PA), dopo essere stata recuperata a Licata dagli ...

Animali - WWF : evento straordinario all’Oasi di Orbetello - nati piccoli di falco pescatore : Buone notizie dalla Natura. Un evento straordinario è avvenuto nella Riserva naturale della Laguna di Orbetello, oasi del WWF dove una coppia di falco pescatore (Pandion haliaetus), dopo qualche anno di tentativi, ha nidificato con successo. Al Momento non è possibile stabilire il numero dei nati per non disturbare la “famiglia” di falchi in questa fase estremamente delicata in cui è necessaria la massima tranquillità. Ad annunciarlo alla ...

Animals - conoscere gli Animali rispettandoli : a Romaest il progetto educativo in collaborazione col WWF : 144 esemplari dai 5 continenti per stupire il pubblico e raccontare la bellezza del mondo animale. Con una caratteristica fondamentale: non si tratta di animali veri, ma di peluche a grandezza naturale. Saranno loro i protagonisti di Animals, conoscere gli animali rispettandoli, in programma al Centro Commerciale Romaest dal 27 aprile al 13 maggio. L’iniziativa, organizzata in collaborazione con WWF Italia e giunta al suo secondo appuntamento, ...