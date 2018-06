' Anche oggi le dittature nascono dalle comunicazioni calunniose' | Francesco

Maltempo in Calabria - nelle ultime ore 122mm di pioggia a Reggio e 101mm a Catanzaro : neAnche in inverno aveva piovuto così tanto [VIDEO] : Continua a diluviare in Calabria. Nel weekend sono caduti 122mm di pioggia a Reggio Calabria, 101mm a Catanzaro, ma addirittura 150mm a Sant’Alessio d’Aspromonte, 148mm a Rizziconi, 118mm a Scilla. Non aveva piovuto così tanto in Calabria, quest’anno, neanche nell’inverno scorso. E il Maltempo continuerà ancora per tutta la settimana… Maltempo in Calabria, tempesta di fulmini a Capo Vaticano [VIDEO] Maltempo in Calabria, il ...

Elena Malakhovskaya : per una cantante oggi non basta il talento - bisogna Anche saper gestire la propria carriera : Originaria della Siberia, Elena debutta nel mondo della musica nel 2015 esibendosi presso il Teatro dell'Opera e del Balletto di San Pietroburgo Rimskij- Korsakov. Poi la decisione di trasferirsi in ...

Palermo - la B ti costa caro Sfuma Anche la pioggia di milioni : Si giocherà al ribasso tra chi ha timidamente tentato un approccio: da Eleven Sport , che quest'anno ha trasmesso la Serie C, ad Eurosport, passando per Mediaset, Perform, RTI, Fox e in ultima ...

Maltempo al Sud - situazione critica in Puglia : oltre 100mm di pioggia e numerosi tornado - danni e disagi in tutta la Regione. Diluvia Anche in Sicilia [LIVE] : Il Maltempo che sta colpendo il Sud Italia in queste ore s’è particolarmente accanito sulla Puglia, dove si registrano numerose criticità per le piogge torrenziali e le trombe d’aria. Tra ieri sera e oggi pomeriggio sono caduti ben 137mm di pioggia a Palo del Colle, 88mm a Cisternino, 66mm a Bari, 35mm a Corato, 33mm a Terlizzi. Violenti temporali nel primo pomeriggio di oggi hanno inoltre scaricato nell’estremità meridionale ...

Il futuro della medicina è già oggi : 'promosse' le prime terapie avanzate - in arrivo Anche in Italia. Ora la priorità è definire aspetti ... : ... le terapie avanzate tra aspetti etici, informazione corretta e responsabilità sociale del giornalista", promosso dal Master di comunicazione scientifica della Sapienza SGP " La Scienza nella Pratica ...

Il futuro della medicina è già oggi : “promosse” le prime terapie avanzate - in arrivo Anche in Italia : La biomedicina del futuro è già realtà: terapie geniche, terapie cellulari e ingegneria tessutale escono dai laboratori per diventare protagoniste nella real life e nella pratica clinica, prescrivibili per alcune popolazioni di pazienti con indicazioni specifiche, per malattie rare e non e anche per alcuni tumori. Recentemente, per la prima volta in Europa e Stati Uniti è stata immessa sul mercato una terapia avanzata con cellule T del paziente ...

L'immagine? Oggi conta Anche per lo scrittore : La recente morte di alcuni protagonisti della letteratura del Ventesimo secolo ha posto nuovamente la domanda su quale sia il ruolo dell'artista nel mondo moderno, e quanto la biografia di uno ...

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora : Parigi - uomo armato prende ostaggi. Uno è grave - c'è Anche donna incinta : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora: a Parigi un uomo ha preso in ostaggio almeno due persone nel 10° arrondissement. Paura per attacco terroristico in Francia (12 giugno 2018)(Pubblicato il Tue, 12 Jun 2018 17:52:00 GMT)

Salvini chiude i porti ai barconi. 'Da oggi Anche l'Italia comincia a dire no' : La decisione del ministro dell'Interno Matteo Salvini di chiudere i porti italiani all'attracco della nave di una Ong, la Acquarius, che ospita a bordo 629 migranti, è forse il primo gesto dal forte ...

Salvini chiude i porti ai barconi. "Da oggi Anche l'Italia comincia a dire no" : La decisione del ministro dell'Interno Matteo Salvini di chiudere i porti italiani all'attracco della nave di una Ong, la Acquarius, che ospita a bordo 629 migranti, è forse il primo gesto dal forte impatto mediatico della lunga estate che attende il nuovo esecutivo giallo-verde, che la scorsa settimana ha incassato la fiducia del Parlamento. Una scelta netta, di rottura, nelle politiche sui migranti ed il Mediterraneo, ...

Sebastian Vettel - GP Canada 2018 : “Oggi la vettura era ok - potevo fare Anche meglio di così…” : Sorride, e non poco, Sebastian Vettel dopo la pole position del Gran Premio del Canada conquistata a suon di record (la scuderia di Maranello non partiva davanti a tutti sul tracciato intitolato a Gilles Villeneuve dal lontano 2001). Il tedesco della Ferrari ha fatto segnare il nuovo record della pista in 1:10.764 e ha realizzato due tempi sensazionali nella Q3. Un risultato davvero incredibile se si pensa alle difficoltà che la SF71H aveva ...

MOSS arriva oggi Anche su PC STEAM con supporto Oculus Rift e HTC Vive : Dopo il debutto avvenuto su Playstation 4 con supporto Playstation VR, il platform MOSS arriva da oggi anche su PC STEAM, giocabile sia con l‘Oculus Rift che con l’HTC Vive. MOSS arriva oggi su PC STEAM Acquistabile per 24,99€, la versione PC propone la medesima esperienza vista su PS4 ma con un comparto grafico superiore, grazie alle specifiche hardware dei visori Oculus Rift e HTC Vive. Se avete intenzione di ...