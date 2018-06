Anche LG con Android One | smartphone dedicato pronto per l’USA?

Anche il bidet ora è connesso e lo comandi con la voce : (Foto: LG Uplus) Dopo tanto parlare di Internet delle Cose, di domotica e di elettrodomestici connessi, finalmente è arrivato il momento per la connettività wi-fi di arrivare Anche al bidet. Succede in Corea del Sud, dove l’operatore di telefonia Lg Uplus ha lanciato la sua prima coppia di gadget dedicata al bagno, in collaborazione con un’azienda produttrice locale specializzata proprio nel rimodellare questo tipo di ambienti. ...

Conte in Germania per un'intesa sui migranti - - serve Anche alla Merkel - : Stasera a Berlino il faccia a faccia tra il premier italiano e la cancelliera tedesca, che sempre sulla questione profughi è ai ferri corti con il ministro dell'Interno Seehofer, pronto a 'respingere ...

Borse europee in rosso. Piazza Affari sconta Anche l'effetto dividendi : Teleborsa, - Nessun segnale di miglioramento per Piazza Affari e le altre principali Borse europee, che si confermano in rosso e sui minimi a metà seduta. A zavorrare i mercati ancora una volta i ...

Borse europee in rosso. Piazza Affari sconta Anche l'effetto dividendi : Nessun segnale di miglioramento per Piazza Affari e le altre principali Borse europee, che si confermano in rosso e sui minimi a metà seduta. A zavorrare i mercati ancora una volta i timori per un'...

Merkel-Conte : non solo migranti - Anche tema disoccupazione : La questione migranti costituirà una parte della bilaterale di oggi fra Angela Merkel e Giuseppe Conte a Berlino, ma certamente non l'unico tema. Lo ha detto il portavoce del governo tedesco Steffen ...

Melania critica Trump su linea dura migranti : governi Anche con cuore | : Attraverso la sua portavoce la first lady fa sapere che "odia vedere bambini separati dalle loro famiglie", in riferimento ai 2mila bimbi divisi dai genitori alla frontiera con il Messico . anche l'...

Attenzione ai temporali di calore : non dimenticate l'ombrello Anche con il sole : sole, caldo e cielo terso possono d'improvviso mutare in un temporale accompagnato da tuoni, fulmini e un bell'acquazzone. Sono i temporali di calore, tipici dell'estate e più frequenti in montagna...

'Anche oggi le dittature nascono dalle comunicazioni calunniose' - Francesco - : Città del Vaticano, 18 giu. , askanews, Se si vogliono distruggere istituzioni o persone, si comincia a sparlare. Si usa la seduzione che lo scandalo ha nella comunicazione. Proprio da questa '...

Vodafone sfida Anche TIM con la Special Minuti 30 Giga a 10 euro : Vodafone proroga le offerte Vodafone Special Minuti 10 Giga, Vodafone Special Minuti 20 Giga e Vodafone Special Minuti 30 Giga, offrendo quest'ultima a 10 euro al mese anche ai clienti attualmente in TIM. L'articolo Vodafone sfida anche TIM con la Special Minuti 30 Giga a 10 euro proviene da TuttoAndroid.

On Dance - la festa della danza chiude con trentamila spettatori - Bolle : "Si farà Anche l'anno prossimo" : In centinaia all'Arco della Pace per l'evento conclusivo. L'étoile: "Esperienza oltre le mie aspettative"

MotoGp - Miller con Pramac Anche nel 2019 : BARCELLONA - Il Gran Premio del Montmeló non è andato come sperava, ma Jack Miller, nel weekend in Catalogna si può consolare con il rinnovo di contratto arrivato con il team Pramac per il 2019. La ...

BAnche - Cybg fa concorrenza ai colossi inglesi : compra Virgin Money per quasi 2 miliardi : MILANO - Acquisizione importante nel mondo bancario britannico: il gruppo Cybg, proprietario delle Banche Clydesdale e Yorkshire Bank, ha acquisito Virgin Money per 1,7 miliardi di sterline, per ...

Stecca Anche il Brasile : solo un pareggio all'esordio contro la Svizzera : Dopo Germania e Argentina parte male anche il Brasile. La Selecao di Tite non va al di là del pari, 1-1, contro la Svizzera dell'ex laziale Petkovic nel match d'esordio a Russia 2018. E pensare che ...

Mondiali Russia 2018 - fermato Anche il Brasile : 1-1 con la Svizzera. Il torneo ancora non ha un padrone : A Rostov il Mondiale del Brasile è cominciato contro la Svizzera e con la magia di Philippe Coutinho. Con negli occhi ancora la pessima prestazione della Germania, la squadra del ct Tite ha giocato un primo tempo da assoluta favorita della Coppa del Mondo. Un’illusione: dopo l’Argentina e i tedeschi, anche Neymar e compagni vengono fermati all’esordio. Gli elvetici pareggiano e mandano in tilt i talenti verdeoro: finisce 1-1. ...