Amadeus ricorda Frizzi e Rita dalla Chiesa si commuove

dilei

: 'Ha lottato con una forza sovrumana: immensa, infinita stima' ? - Play4movie : 'Ha lottato con una forza sovrumana: immensa, infinita stima' ? - FrankieValkey : Io me lo immagino “l’io interiore” di Amadeus ammazzarsi dalle risate ogni qualvolta ricorda a quanti festivals han… - e_marzia : #Amadeus ricorda l’amico Frizzi: “La morte di Fabrizio mi ha sconvolto” <3 #gossip #scoop #spettegolando ECCO LE S… -

(Di lunedì 18 giugno 2018)ndo Fabrizioin diretta tv. Il conduttore è venuta a mancare lo scorso 26 marzo, lasciando nel dolore non solo la moglie Carlotta Mantovan, ma anche il pubblico e tantissimi colleghi che erano legati a lui da un profondo affetto. Prima di tutto Carlo Conti e Antonella Clerici, che l’hanno volutore in occasione della Partita del cuore, ma anche Michelle Hunziker, che ha avuto il compito non facile di raccogliere la sua eredità con Vuoi Scommettere? L’ultimo omaggio a Fabrizioè arrivato nel corso di Ora o Mai Più, il programma condotto da. Il presentatore ha voluto mostrare al pubblico un filmato che ritraeva il collega insieme a Lisa, cantante in gara nello show. “Persona straordinaria, è stato un onore conoscerlo – hato lei, commossa di fronte al sorriso tenero e sincero di...