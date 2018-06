Allarme obesità in Sicilia | l’importanza dell’approccio multidisciplinare per garantire

meteoweb.eu

(Di lunedì 18 giugno 2018)in. Una Regione che conta una percentuale del 47,9% tra persone obese (9,2%) e sovrappeso (38,7%). Un dato che attesta questa patologia come un problema sociale, in linea con i numeri preoccupanti del nostro Paese: 6 milioni di obesi e 500 mila grandi obesi. Un bambino su tre in sovrappeso e uno su quattro addirittura obeso. L’è una vera e propria malattia e può anche risultare fatale considerando che 57 mila persone muoiono per le complicanze ad essa correlate, alla media di una ogni dieci minuti. Senza contare, inoltre, il costo significativo che tutto ciò comporta per il nostro sistema sanitario. Sovrappeso e eccesso ponderale sono responsabili infatti di circa l’80% dei casi di diabete, del 55% dei casi di ipertensione e del 35% di quelli di cardiopatia ischemica e di tumore. Nasce da qui l’esigenza ea ...