Allarme Bri su Bitcoin | rischio disastro ambientale

Giro d’Italia 2018 - Fabio Aru : mancano brillantezza e cambio di ritmo. Campanello d’Allarme per il sardo : Tanta fatica, qualche idea di poter provare a sorprendere tutti e alla fine ancora qualche secondo perso. Non sarà sicuramente questa prima tappa nel Bel Paese, la quarta del Giro d’Italia 2018, a pregiudicare la Corsa Rosa di Fabio Aru, ma al sardo serve assolutamente un cambio di marcia. “La condizione è finalizzata per essere al top nella terza settimana” aveva dichiarato il sardo alla vigilia della grande partenza da ...

Allerta Meteo - pesantissimo avviso della protezione civile per Giovedì 3 Maggio : Allarme rosso in Sardegna - arancione in Calabria e Sicilia : Allerta Meteo – Una depressione già attiva sulla Sardegna nelle prossime ore tenderà a portarsi sul basso Tirreno, apportando condizioni di maltempo sul resto dell’Italia, specialmente sul meridione, sul medio adriatico, su Emilia-Romagna e Piemonte. I venti continueranno ad essere sostenuti ovunque, in particolare al Sud. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – ...

Formaggio : Allarme listeria nel Brillat Savarin le Vignelait : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...

Choc in obitorio : salma si muove - scatta l’Allarme. Gli addetti - impauritissimi - corrono subito nella stanza. Quando arrivano lì - scoprono cosa è successo (una storia da brividi) : Ok, entriamo nel più terribile dei film horror che avete mai visto. Pensate di ritrovarvi in un obitorio, da soli, circondati da cadaveri. Sapete che l’allarme è a sensori di movimento e non c’è nessun altro oltre voi. Poi l’allarme scatta… E allora pensate a una sola cosa: un cadavere si è mosso. Ed è più o meno quello che è accaduto davvero in questa storia tutta italiana. Avevano adagiato la salma di un defunto ...