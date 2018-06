Alla Trieste Atletica la staffetta 4x100

DIRETTA / Trieste Casale Monferrato (risultato live 0-0) streaming video e tv : pAlla a due! (gara-2 finale A2) : DIRETTA Trieste Casale Monferrato, info streaming video e tv: orario e risultato live della partita che si gioca al PalaRubini. Gara-2 della finale playoff di Serie A2, l'Alma conduce 1-0(Pubblicato il Tue, 12 Jun 2018 20:00:00 GMT)

“Ricordando Margherita” : Trieste celebra l’astrofisica Hack a 5 anni dAlla morte : A cinque anni dalla morte, Trieste ricorda l‘astrofisica Margherita Hack con una serie di eventi, laboratori anche per bambini, conferenze e una mostra fotografica, dall’11 al 30 giugno. La manifestazione “Ricordando Margherita” (che ha come partner Istituto Nazionale di Astrofisica (Inaf) Osservatorio Astronomico di Trieste, Scuola Internazionale Superiore di studi avanzati (Sissa), Universita’, Immaginario ...

Roberto Turrin confermato Alla guida del Tartini di Trieste : È stato confermato alla guida del Conservatorio Giuseppe Tartini di Trieste il Direttore uscente Roberto Turrin, già docente di ruolo al Conservatorio, pianista noto sulle scene nazionali. La conferma ...

Trieste - Allarme-truffa sulle bollette già prescritte : L'allarme dell'Adoc: 'Comprano i crediti non più esigibili e provano a chiederli ai concittadini. Ma questi possono non pagare'

Trieste - un minorenne Alla guida dell'auto in fuga : Il giovane passeur kosovaro, bloccato a Trieste dalla polizia slovena, trasportava migranti illegali. Ora è in cella oltreconfine

SISSA - Lanciati Alla SISSA i punti del Manifesto Internazionale di Trieste per le donne nella scienza : ... impegnate sia sul piano scientifico, sia su quello organizzativo, hanno condiviso esperienze e buone pratiche su come le donne nella scienza possono fare rete, in differenti discipline, per ...

Dal manicomio Alla libertà. L’ultima paziente di Trieste. “Salva grazie a Basaglia” : Antonella è stata L’ultima a lasciare la città dei matti. È così che chiamano ancora oggi, bonariamente, l’ex manicomio di Trieste, perno della rivoluzione guidata da Franco Basaglia e culminata, 40 anni fa, nell’approvazione della legge sulla chiusura degli ospedali psichiatrici in Italia. A guardarlo oggi, questo complesso vivace di padiglioni gi...

PAllamano - Serie A maschile 2017/18 : Trieste ottiene la salvezza - al Bolzano il big match di giornata : La Serie A di Pallamano maschile non conosce sosta, e nella giornata della Festa della Liberazione ha visto disputarsi la nona giornata della Poule Promozione, che ha visto il Trieste ottenere la qualificazione alla prossima Serie A, nonostante la sconfitta contro il Brixen per 28-23. I giuliani avevano però ottenuto la salvezza già dopo l’anticipo, a seguito del colpaccio del Fondi, che supera 24-22 il Padova, col il quadro chiuso dal ...

Trieste. Lo sloveno si studierà Alla scuola media : Una vera e propria rivoluzione culturale. Lo sloveno non è più una lingua di minoranza ma comunitaria e pertanto potrà

L'addio Alla divisa di Gianna prima vigile donna a Trieste : A ottobre l'agente Ellero andrà in pensione: 40 anni fa vinse lo storico concorso 'A quei tempi la gente mi fissava mentre dirigevo il traffico: era una novità'

PAllanuoto - A1 maschile : Trieste cambia allenatore - Andrea Brazzatti in panchina fino a maggio : ...in questi mesi - spiega il presidente Enrico Samer - si è assunto la coraggiosa responsabilità di guidare una squadra giovane e molto rinnovata in quello che è il campionato più difficile del mondo. ...