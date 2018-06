Alla BMW Hero Sudtirol Dolomites la fatica non esiste

gqitalia

(Di lunedì 18 giugno 2018) Erano in 4018 gli eroi (pro e amatori) chiamati ad affrontare i due percorsi – quello lungo di 86 km e il “corto” di 60 km – della “gara di mtb più dura d’Europa: la BMW, tra le poche marathon di mtb capace di coniugare in maniera impeccabile carica emozionale, tensione agonistica e a contorno lo spettacolo naturale delle montagne più belle del mondo – il giro del Sella, che abbraccia la Val Gardena, l’Alta Badia e la Val di Fassa. Mettersi al collo la medaglia che sigilla il traguardo è un orgoglio immenso per i questi indomiti biker che si allenano anche un anno intero per completare i 4500 di dislivello positivo della 86km nel tempo limite di 11ore e 35 minuti (il primo élite, Leonardo Paez ha tagliato il traguardo in 4:28, ma questa è tutta un’altra storia). E se non ci riescono si riprova; in tanti ...