Aiuti alle ex collaboratrici | Maroni condannato ad un anno | La replica

Il piano per togliere gli irregolari dalle strade “Controlli più rapidi e Aiuti Ue per i rimpatri” : si cominciano a intuire le prossime mosse di Matteo Salvini in tema di immigrazione. Dimenticando le promesse irrealizzabili, un primo concreto passo sarà la velocizzazione nell’esame delle richieste di asilo. Il 19 giugno, il neoministro ha convocato i presidenti delle commissioni prefettizie che esaminano la domanda di chi chiede protezione all’I...

La Svezia fornisce Aiuti ai contadini e agli allevatori colpiti dalla siccità nel Sahel : La Svezia, attraverso la FAO, fornirà aiuti ai contadini e agli allevatori colpiti dalla siccità nella regione del Sahel, principalmente in Burkina Faso e in Mali. Il contributo di 9,9 milioni di dollari del paese, stanziato attraverso l’Agenzia svedese per la Cooperazione allo Sviluppo Internazionale (SIDA), arriva in risposta all’appello della FAO per il Sahel, dove oltre 4 milioni di persone affrontano difficoltà sempre maggiori ...

Def - Padoan : 'Deficit/Pil al 2 - 3% - incorpora Aiuti alle banche' : Presentando il Def "a politiche invariate" approvato dal Cdm, il ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan, ha spiegato che il rapporto deficit/Pil "è collocato al 2,3% per il 2017", in crescita dall'iniziale 1,9% perché "incorpora risorse che il governo ha messo per aggredire ...