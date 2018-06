Aids | appello degli infettivologi contro il negazionismo 

meteoweb.eu

: Malato di Hiv faceva sesso non protetto, oltre 200 le vittime: l'appello della Polizia - SallyL73 : Malato di Hiv faceva sesso non protetto, oltre 200 le vittime: l'appello della Polizia - binottofranco : Malato di Hiv faceva sesso non protetto, partner da rintracciare: l'appello della Polizia -

(Di lunedì 18 giugno 2018) “Dobbiamo lottareil negazionismo. Il Ministero della Salute e gli Ordini professionali intervengano a protezione dei cittadini”. Per Massimo Galli, Presidente SIMIT, occorre intervenire con fermezza. La recente vicenda dell’autotrasportatore di Ancona HIV positivo, arrestato con l’accusa di lesioni colpose gravissime per aver avuto rapporti sessuali non protetti con un elevato numero di partner, riporta clamorosamente alla ribalta il negazionismo di HIV, la teoria destituita di qualsiasi base scientifica, secondo la quale HIV non esiste o non ha alcun ruolo nel causare l’. In particolare la societa’ scientifica contesta posizioni negazioniste diffuse e propagandate da laureati in medicina iscritti all’Ordine, in aperta violazione del codice deontologico professionale e in spregio dell’evidenza scientifica. ”E’ ...