Aggressione a giornalista | pm chiede 8 anni e 9 mesi per Spada

Roberto Spada usò metodi mafiosi : il pm chiede 8 anni e 9 mesi per l'Aggressione al giornalista Daniele Piervincenzi a Ostia : Roberto Spada e il suo guardaspalle Ruben Alvez Del Puerto vanno condannati per aver agito come boss nel pestaggio al giornalista Di Nemo , Daniele Piervincenzi , e al suo operatore. La procura ha ...