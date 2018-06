Aggredì il giornalista | 6 anni per Roberto Spada

Aggredì giornalista - 6 anni di carcere per Roberto Spada «Aggravante mafiosa» Il video : Riconosciuta l’aggravante mafiosa. La Procura di Roma aveva chiesto una condanna ad 8 anni e 9 mesi per Roberto Spada per l’aggressione ad un giornalista della Rai, Daniele Piervicenzi e al cameraman, Edoardo Anselmi

Casamonica - lo sfogo del giornalista aggredito : "Alla Romanina, Roma, comandano da anni i Casamonica , lo abbiamo scritto in tanti. Questa mattina l'ennesima scena di impunità e arroganza". Inizia così lo sfogo social dell'inviato di 'Nemo' Nello ...

Ostia : Roberto Spada chiede scusa al giornalista aggredito Video : Sono arrivate le scuse ufficiali di #Roberto Spada per la bruttissima aggressione al giornalista Daniele Piervincenzi e al suo collaboratore. L'episodio risale all'intervista che lo stesso reporter avrebbe dovuto fare all'esponente di spicco del clan Spada dopo il boom di Casapound [Video] alle elezioni amministrative. Invece di concludere l'intervista, Piervincenzi si vide rifilare una testata che gli provocò la rottura del naso. Gli inquirenti ...

Report - il giornalista Giorgio Mottola aggredito a Ostia dal presidente di Federbalneari : Ieri il giornalista di Non è l’Arena, oggi l’inviato di Report. Seconda aggressione in meno di 48 ore ai danni di cronisti: dopo il ceffone ricevuto da Danilo Lupo del programma de La7 dall’ex ministro Mario Landolfi, oggi è toccato a Giorgio Mottola del programma di inchieste di Rai Tre. Questa mattina il giornalista ha cercato di avere delle risposte dal presidente della Federbalneari Renato Papagni, al termine di una ...

Mario Landolfi aggredisce un giornalista de Non è L’Arena : il video shock : Nuova aggressione ai danni di un giornalista. Questa volta protagonista è stato l’ex ministro Mario Landolfi che ha schiaffeggiato un giornalista del programma “Non è L’Arena” di Massimo Giletti Non è un periodo facile per i giornalisti. Nella giornata di giovedì 19 aprile, infatti, in pieno a centro a Roma si è verificata una nuova aggressione ai danni di un giornalista. Si tratta di Danilo Lupo, inviato di La 7, che è ...

L’ex ministro Landolfi aggredisce un giornalista : schiaffo in pieno volto all’inviato di La7 : Mario Landolfi, ex ministro durante il governo Berlusconi, ha tirato uno schiaffo in pieno volto a un inviato della trasmissione di La7 'Non è l'Arena'. Il giornalista stava facendo alcune domande sui vitalizi parlamentari.Continua a leggere