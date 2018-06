Adriatica Ionica Race | presentazione con orari tv e info streaming

Blastingnews

(Di lunedì 18 giugno 2018) Tra tante corse cancellate o in difficoltà c’è per fortuna anche un nuovo ingresso nel panorama del ciclismo italiano. Dal 20 al 24 giugno è in programma infatti la prima edizione della, una gara in cinque tappe che ha richiamato un’eccellente starting list. Tra i corridori al via spicca la presenza di Elia Viviani, al rientro dopo il poker di vittorie al Giro d’Italia, e quella di Mark Cavendish, che dopo i tanti incidenti in avvio di stagione è alla ricerca della condizione giusta in vista del Tour de France., il Giau in mezzo alle volate Il percorso dellasi snoda nel nord est dell’Italia, tra Veneto, Trentino e Friuli. Tecnicamente il punto chiave è l’arrivo in cima al Passo Giau, una delle salite storiche del ciclismo italiano, durissima e affascinante. Le altre quattro tappe prevedono delle buone possibilità per i ...