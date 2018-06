Adriatica Ionica Race 2018 | il percorso e le 5 tappe ai raggi X Presenti anche le

Adriatica Ionica Race 2018 : programma - orari e tv. Il calendario completo : Prima edizione per quanto riguarda l’Adriatica Ionica Race: corsa a tappe in terra italiana che si svolgerà per cinque frazioni dal Veneto al Friuli. Una cronometro a squadre e tante salite: presenti alcuni uomini che saranno al via anche del prossimo Tour de France, con su tutti, il più atteso, Vincenzo Nibali. Andiamo a scoprire il programma della corsa. La diretta TV della manifestazione dovrebbe essere trasmessa su Eurosport 2. Tappa 1 ...