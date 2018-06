Archiviate le Accuse di molestie a Tavecchio - la vittima : 'Per pm io troppo vecchia per denunciare' : Aveva denunciato Carlo Tavecchio , ex presidente della Figc, per molestie sessuali . Ma la procura di Roma ha chiesto di archiviare il caso di Elisabetta Cortani , 50 anni, dirigente sportiva, ...

John Lasseter lascerà la Pixar dopo la conferma delle Accuse di molestie : Alla fine sei mesi non sono bastati per far calmare le acque. John Lasseter ha infatti deciso che alla fine dell'anno lascerà definitivamente la Pixar , l'azienda da lui co-fondata nel 1986, dopo il ...

JOHN LASSETER LASCIA DISNEY E PIXAR DOPO LE Accuse DI MOLESTIE / Pete Docter e Jennifer Lee al suo posto? : JOHN LASSETER, storico capo di DISNEY e PIXAR, LASCIA l'azienda DOPO le ACCUSE di MOLESTIE sessuali. "Addio entro dicembre 2018": arriva l'annucio ufficiale(Pubblicato il Sat, 09 Jun 2018 22:37:00 GMT)

John Lasseter lascia Disney e Pixar dopo le Accuse di molestie / "Addio entro il 2018" : l'annuncio : John Lasseter, storico capo di Disney e Pixar, lascia l'azienda dopo le accuse di molestie sessuali. "Addio entro dicembre 2018": arriva l'annucio ufficiale(Pubblicato il Sat, 09 Jun 2018 19:55:00 GMT)

Argentina - bufera su Sampaoli : Accuse di molestie sessuali : ROMA - Definirlo terremoto forse è riduttivo. A pochi giorni dal Mondiale in Russia, l'Argentina rischia di ritrovarsi senza allenatore. Durante il programma radiofonico Radio Mitre , il giornalista ...

Il game designer di BattleTech si dimette e risponde alle Accuse di molestie sessuali : "è tutto vero" : Tyler Carpenter, membro dello studio Harebrained Schemes e game designer di BattleTech, è stato recentemente investito da molteplici accuse di molestie sessuali da parte di 6 diverse donne, tutte appartenenti all'industria videoludica nella zona di Seattle.La vicenda si è repentinamente catalogata con le dimissioni di Carpenter, che come riporta Usgamer ha ammesso di essere colpevole di quanto le 6 donne lo accusavano. "Il mio comportamento non ...

Harvey Weinstein si dichiara non colpevole di stupro e molestie/ Tribunale New York - il produttore nega Accuse : Harvey Weinstein si dichiara non colpevole di stupro e molestie sessuali al Tribunale di New York: il produttore di Hollywood nega le accuse di attrici e collaboratrici(Pubblicato il Tue, 05 Jun 2018 22:06:00 GMT)

Molestie - Weinstein pronto a consegnarsi e a rispondere ad Accuse - : Il produttore di Hollywood si dovrebbe costituire a New York dove i procuratori avrebbero pronta per lui un'incriminazione per stupro di primo e terzo grado e atti sessuali di primo grado. Il suo ...

Morgan Freeman - il celebre attore è nei guai : fioccano - per lui - Accuse di molestie sessuali : Ancor prima dello scandalo su Harvey Weinstein , infatti, il mondo si è diviso sulla vicenda di Bill Cosby , indimenticato interprete de " I Robinson ". L'uomo è stato accusato di molestie da una ...

Cile - atenei in rivolta contro le molestie Santiago - Accuse a ex n.1 della Consulta 18 università occupate - altre in sciopero : L’onda del movimento #Metoo e dell’indignazione contro le molestie e gli abusi sessuali alle donne è arrivata anche in Cile, dove da quasi un mese le studentesse hanno iniziato a protestare, prima con una una marcia con 150.000 ragazze, alcune vestite da suore, altre a seno nudo, per le strade della capitale Santiago, e poi con lo sciopero delle lezioni e l’occupazione delle università. Attualmente sono 18 gli atenei di sette ...

Jeffrey Tambor torna agli Emmy con Arrested Development - nonostante nuove Accuse di molestie : il web si divide : Per Jeffrey Tambor non c'è pace. Nella nella notte, sono emerse nuove accuse a suo carico. Dopo essere stato licenziato da Transparent, serie di Amazon con cui è stato pluripremiato, per la star si preannuncia un nuovo calvario che ha fatto dividere il web. nonostante questo, pare che la sua corsa agli Emmy Awards con Arrested Development - conosciuto da noi col sottotitolo di Ti Presento i Miei - non sarà intralciata. Cacciato da Transparent ...