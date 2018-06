Accordo tra provincia Bolzano | Rfi e Terna per nuova rete alta tensione

Storico Accordo tra Atene e Skopje : la Macedonia del Nord entrerà nella Nato : Atene Si scrive Macedonia, si legge Nato. Dopo 27 anni di dispute, Grecia e Macedonia hanno raggiunto un accordo sul nome da attribuire alla Fyrom. Skopje sarà la capitale della Macedonia del Nord, ...

Macedonia del nord - Accordo con la Grecia : la nuova Repubblica potrà aderire alla Ue : Tutto fa pensare che potrebbe essere un accordo storico, quello firmato ieri dalla Grecia e dall'ex Repubblica Jugoslava di Macedonia con capitale Skopje. Se il referendum e il parlamento daranno...

Macedonia - firmato lo storico Accordo tra Atene e Skopje sul cambio del nome : violente proteste dei nazionalisti greci : Repubblica di Macedonia del Nord. È questo il compromesso raggiunto da Skopje e Atene sul nome che dovrà avere lo stato dell’ex Jugloslavia, divenuto indipendente nel 1991 con il nome di Macedonia. Una scelta, quella di utilizzare la denominazione di una storica regione della grecia, che ha aperto una questione diplomatica risolta domenica, dopo anni di tensioni tra i due stati dei Balcani. Ma manca ancora l’ultimo tassello del ...

Riso asiatico - grano canadese e Accordo Ceta : il niet di Salvini. E senza il sì dell’Italia il trattato rischia di saltare : No all’arrivo in Italia delle imbarcazioni che portano il Riso dall’Asia, Cambogia e Myanmar in primis. Azioni simili contro il grano che arriva dal Canada. Critiche all’accordo Ceta tra Unione Europea e Canada che, a questo punto, rischierebbe di saltare se l’Italia decidesse di non ratificarlo. È quanto dichiarato da Matteo Salvini in un’intervista al Corriere della Sera, dopo averlo anticipato due giorni fa al villaggio Coldiretti di ...

Donazione degli organi. Accordo tra la Curia di Trapani e l'Asp : I lavori sono stati conclusi da Requirez che ha sottolineato come occorra rivolgersi in particolare 'al mondo della gioventù, esaltando il senso civico della Donazione. Occorre infatti un lavoro di ...

Alisson-Real Madrid - c’è l’Accordo tra le parti : la Roma si concentra già sui sostituti del brasiliano : Il Real Madrid ha trovato l’accordo per Alisson, adesso non resta che convincere la Roma a privarsi del proprio portiere con un’offerta adeguata Non solo Nainggolan, la Roma ormai pare sempre più vicina anche alla cessione di Alisson Becker. Il portiere brasiliano, impegnato ai Mondiali di Russia 2018, ha infatti trovato l’accordo con il Real Madrid, pronto a fargli firmare un contratto di cinque anni. LaPresse/Alfredo ...

Nicaragua : Accordo per tregua tra Ortega e opposizione : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Accordo tra Eni e Ics Maugeri per una collaborazione globale sulle emergenze tossicologiche : ...le realtà della compagnia saranno in grado di garantire il livello più alto di protezione ai dipendenti e a tutti coloro che vivono in prossimità delle strutture Eni in qualsiasi Paese del mondo. Il ...

Accordo sistema mobilità - Praticò : 'Abbiamo centrato una svolta per il capoluogo' : Quanto sia incisiva l'azione politica del sindaco Abramo e della sua maggioranza è sotto gli occhi di tutti. Con l'approvazione dell'A.P.Q. fra Comune, Provincia e Regione per il secondo atto ...

Microsoft ed Invitalia hanno stipulato un Accordo per la trasformazione digitale dell’Agenzia : Microsoft ed Invitalia (Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A., partecipata al 100% dal Ministero dell’Economia) hanno siglato un accordo volto alla trasformazione digitale dell’Agenzia stessa, così da semplificare e velocizzare i relativi processi, sia quelli interni, sia quelli inerenti ai servizi per la concessione degli incentivi alle imprese. La notizia è apparsa, qualche ...

Per l'Accordo quadro istituzionale si entra in un campo minato : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia

Sarri al Chelsea/ Trattativa ad un passo dalla conclusione - si cerca l'Accordo con De Laurentiis : Il Chelsea torna alla carica per Maurizio Sarri, la settimana prossima potrebbe essere quella decisiva. Si cerca l'accordo con De Laurentiis per portarlo in Premier League(Pubblicato il Fri, 15 Jun 2018 12:00:00 GMT)

In Spagna : 'Accordo totale tra Real e Roma per Alisson' : Roma - 'Accordo totale tra la Roma e il Real Madrid per Alisson ' . Il Mundo Deportivo è sicuro: il poriere della nazionale brasiliana dal prossimo anno vestirà la maglia delle merengues. Secondo il ...

Mercato Roma - dalla Spagna : Accordo trovato tra Real Madrid e Alisson : Dì la tua 0 Dì la tua 0 L'interesse del Real Madrid per Alisson si fa sempre più concreto. Come riporta Mondo Deportivo, il numero uno giallorosso avrebbe accettato l'offerta del club di Florentino Perez . Ora i blancos dovranno trattare con la Roma. La proposta fatta arrivare a Trigoria è di 55 milioni ...