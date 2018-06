"Abbiamo il dovere di ricordare questi luoghi perché non è stata garantita verità e giustizia" : Per qualcuno la memoria e il ricordo sono solo la testimonianza di noiosi nostalgici. Una convinzione grave per un Paese che ha tanti buchi oscuri e poche certezze sui lunghi decenni di vita repubblicana. Sono trascorsi trentotto anni dalla strage di Bologna, quando il 2 agosto 1980, alle 10.25, una bomba a tempo, contenuta in una valigia abbandonata, è esplosa nella sala d’aspetto della seconda classe. Quel giorno per molti ...

Sui migranti Abbiamo il dovere di non essere indifferenti : ... ci ricordava che "non c'è una buona società senza un buon sindacato, e non c'è un sindacato buono che non rinasca ogni giorno nelle periferie, che non trasformi le pietre scartate dell'economia in ...

**Governo : Renzi - Abbiamo dovere reagire - anche andando in piazza** : Roma, 28 mag. (AdnKronos) – Per Matteo Salvini e Luigi Di Maio “la vita è solo una diretta Facebook e un ‘mi piace’. Sono la negazione di ciò che serve all’Italia. Stanno giocando sulla pelle degli italiani. Noi abbiamo il dovere di reagire, anche di scendere in piazza se necessario e preparsi a campagna che sarò tutto su questo: Europa sì- Europa no”. Lo ha detto Matteo Renzi in diretta Fb. L'articolo ...

Inter - Spalletti ci crede : 'Abbiamo il dovere di finire bene' : 'Noi abbiamo il dovere di finire bene: la squadra è cresciuta, ma dobbiamo continuare a farlo anche nelle ultime due partite ', ha spiegato il tecnico a Premium Sport. RINNOVO - Spalletti ha parlato ...

Roma - De Rossi : 'Abbiamo il dovere di provarci'. Florenzi : 'Non ci hanno ucciso' : LIVERPOOL - Un'altra serata complicata per la Roma dopo gli 'schiaffi' del Camp Nou. Anche se stavolta la sensazione è stata quella di una squadra nettamente inferiore al Liverpool , a tratti ...

Kolarov : 'Roma - Abbiamo il dovere di provare a vincere la Champions' : LIVERPOOL - ' Non siamo qui per caso, abbiamo dimostrato di essere a livello di una semifinale di Champions e ora siamo pronti per fare due grandi partite. Dico due perchè domani non si deciderà ...

Basta ipocrisie : Abbiamo il dovere di aprire gli occhi : Mi domando se Sana, negli estremi attimi della sua vita, abbia avuto contezza di ciò che le stava per accadere. Siamo portati a immaginare che l'assassino sia un compagno rifiutato o un malfattore ...