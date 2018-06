A soli nove anni sua figlia muore | quello che accade tre giorni dopo è incredibile Dopo

caffeinamagazine

: RT @vietatoomorire: È rarissimo trovare in giro cantanti come Ermal e Fabrizio. Due uomini, due anime, così umani, così forti e fragili al… - nove_primavere : RT @vietatoomorire: È rarissimo trovare in giro cantanti come Ermal e Fabrizio. Due uomini, due anime, così umani, così forti e fragili al… - GxToscana : RT @Valdarnopost: #Montevarchi Pacco dono di Auser e Comune consegnato a nove anziani che vivono da soli - nove__primavere : 37. Sono stata a soli due concerti, di Laura Pausini e di Annalisa -

(Di lunedì 18 giugno 2018) Ci sono storie che non possono non arrivare dritte al cuore. Quando ci ritroviamo a leggere notizie di questo tipo, è impossibile non commuoversi e riflettere. Parliamo della storia di una mamma che ha dato alla luce la sua bambina appena treil funerale delladi. La piccola Courtney McCracken, di Grismby, in Regno Unito, era eccitata per la nascita della sua sorellina, non vedeva l’ora di darle il benvenuto al mondo, ma non l’ha mai incontrata perché è stata uccisa da una malattia molto rara che l’ha strappata così dalla sua famiglia. Sua mamma Lisa, 26enne, ha trovato per la prima il coraggio di parlare del suo dramma avvenuto il 12mbre scorso, come riferisce GrimsbyLive. “È stata una strana serie di emozioni” ha ammesso. “È ancora così triste sapere che Courtney non ha mai incontrato sua sorella Evelyn. Stavo per ...