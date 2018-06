A Fabrizio Frizzi il premio alla memoria Fondazione Alberto Sordi

Ora o Mai Più - Lisa ricorda Fabrizio Frizzi e Rita Dalla Chiesa commenta su Twitter : Le parole del conduttore romano sono state profetiche poiché la carriera del cantante parla da sola e le sue canzoni vengono ascoltate in tutto il mondo. Lisa in questo caso parla di Fabrizio Frizzi ...

Fabrizio Frizzi/ Il pubblico dei social è tutto per lui : "Che emozione rivederlo in tv" (Cavalli di Battaglia) : Fabrizio Frizzi, a due mesi dalla scomparsa del conduttore ancora tutti ne parlano e dimostrano di come tenevano a lui. Sono tantissimi i messaggi d'affetto. (Cavalli di Battaglia)(Pubblicato il Sat, 16 Jun 2018 22:43:00 GMT)