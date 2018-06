A Città della Pieve riapre il Museo del Duomo

Milano - il cinema? Sui tetti della Città : tra film cult e vista mozzafiato : Tutto inizia con un ascensore panoramico, nascosto dietro il portone di un antico cortile milanese. Poi uno stretto corridoio, dei ripidi scalini e infine il cielo. E tutta Milano. Il Cinema Bianchini è così, senza le code in biglietteria né i lunghi corridoi bui e neppure le poltrone rosse in sala. Al loro posto ci sono passerelle di metallo sospese sopra i tetti della Galleria Vittorio Emanuele, piccole palafitte con gli schermi ...

Caso Parma - le ultime novità sull’indagine legata agli “sms” ai calciatori del Cittadella : Parma al centro di un’inchiesta a causa di alcuni sms finiti nel mirino dopo la denuncia dei dirigenti del Cittadella Il Caso Parma sembra viaggiare verso l’archiviazione. E’ questa la notizia trapelata nelle ultime ore dalla Gazzetta dello sport, dopo l’inchiesta che ha visto coinvolto il club emiliano a seguito di alcuni sms di Ceravolo e Calaiò ai calciatori del Cittadella. Il tono di tali messaggi è stato ironico ...

Pride a Genova - il corteo per le vie della Città : «L’amore è amore sempre» | : In via San Benedetto stanno partendo i carri colorati. Migliaia di persone in piazza. Cecilia Strada: «Siamo in un Paese che grida vittoria per i respingimenti in mare e punta il dito contro le famiglie Arcobaleno»

Maltempo Reggio Calabria - i dati shock della bomba d’acqua della scorsa notte : oltre 200mm di pioggia sulle colline Nord della Città : “Dal tardo pomeriggio di ieri il territorio regionale della Calabria è stato interessato da precipitazioni diffuse che in alcune zone hanno fatto registrare valori di pioggia cumulata assolutamente rilevanti“: lo spiega in una nota il Centro Funzionale Multirischi dell’Arpacal. In particolare la zona maggiormente colpita dalle intense precipitazioni, anche a carattere temporalesco, è stata la fascia tirrenico centro-meridionale dove, ...

Pontida - sfila l'orgoglio "terrone e antirazzista" nella Città simbolo della Lega : Slogan contro Salvini, forze dell'ordine schierate, musica e tornei di calcio nel festival organizzato dai centri sociali di diverse città italiane accanto al pratone dei raduin del Carroccio

Arrestano due spacciatori in Cittadella - carabinieri applauditi dai cittadini : Cade in bici con il figlio piccolo: bimbo illeso, il padre in eliambulanza a Parma 3 Camionista ubriaco sbanda in curva e finisce in un canale: denunciato 4 Guardia giurata litiga con il vicino poi ...

Torna a luglio Milano Rally Show - corse nel cuore della Città : Alla presentazione del programma di massima della manifestazione, avvenuta questa mattina in comune, sono intervenuti tra gli altri l'ex campione del mondo Rally Micky Biasion, il sindaco Giuseppe ...

Imperiapost L'informazione libera della tua Città ELEZIONI IMPERIA : CLAUDIO SCAJOLA VERSO IL BALLOTTAGGIO. PASSEGGIATA NEL CENTRO DI ONEGLIA : ... : ... che hanno sacrificato per decenni il porto di ONEGLIA, e lo abbiamo restituito alla città" ha detto SCAJOLA "ONEGLIA è rinata turisticamente, creando una importante economia, grazie ai tanti ...

Cosenza - abbattuta l'ultima struttura abusiva della baraccopoli di via Reggio Calabria. Occhiuto : 'Riconquistiamo pezzi di Città' : È una politica di rigenerazione che conduce a un'inclusione sociale reale. Abbiamo abbandonato l'idea di una città che formava luoghi-ghetto e ghettizzanti, visto che i residenti di questo campo ...

Giornata del Vento alla Città della Scienza : nuovi giochi ed esperimenti : Napoli In occasione della celebrazione della Giornata Mondiale del Vento , a Città della Scienza il weekend del 16 e 17 giugno è dedicato all'elemento dell'aria, l'involucro gassoso che circonda la Terra e grazie al quale possiamo sopravvivere. Tra laboratori tematici e divertenti ...

Nissan gareggia in 12 Città nella quinta stagione della Formula E : Inizia il conto alla rovescia per il debutto della Casa nel campionato 100% elettrico Nissan si prepara a correre in 12 città di quattro continenti nel corso della quinta stagione del Campionato di Formula E ABB FIA. L’annuncio delle città prescelte per il calendario 2018-2019 della serie interamente dedicata alle vetture elettriche è stato accompagnato anche dalla presentazione del nuovo regolamento. La stagione sarà composta da 13 gare in 12 ...

Torino - "Bistecca day" nel cuore della Città : anche Salvini alla kermesse dell'orgoglio carnivoro : Tre ministri alla maxigrigliata che inaugura il "Villaggio dei contadini" in piazza Castello e ai giardini Reali. Coldiretti: "In Italia un milione di vegani si è pentito"

Estate al Parco dei Principi : un’oasi di charme nel cuore della Città Eterna : La vista incantevole, la ristorazione di altissimo livello e la posizione strategica delle strutture sono gli elementi distintivi che caratterizzano gli alberghi della Roberto Naldi Collection. Recentemente ristrutturato nel design e nell’arredamento, il Parco dei Principi Grand Hotel & Spa sorge nel cuore della Capitale e, con la sua posizione privilegiata nell’esclusivo quartiere Parioli, gode di un’incantevole vista sul Parco di Villa ...

Lo Stadio va salvato dalle ruberie - i tifosi facciano appello alle forze sane della Città : I tifosi della Roma facciano un appello a tutte le forze sane della città affinché il progetto dello Stadio dei loro sogni venga salvato, nonostante gli imbrogli e le ruberie emerse in queste ore nelle carte dell'inchiesta della Procura di Roma che sta travolgendo la giunta M5s. La magistratura faccia il suo corso, ma i tifosi e l'AS Roma, società estranea alle vicende giudiziarie, devono continuare a sostenere con forza il ...