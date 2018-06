A 50 anni non si possono più denunciare le molestie sessuali per raggiunti limiti di età? Il caso Tavecchio : Le molestie sessuali si possono denunciare sempre o c’è un limite di età? A 50 anni, se una donna viene importunata pesantemente, magari sul luogo di lavoro dal suo capo che le chiede favori sessuali, può ancora rivolgersi a un giudice o è troppo vecchia per ottenere giustizia? La domanda sorge spontanea, dopo aver letto la la storia di Elisabetta Cortani, dirigente sportiva e presidentessa della Lazio ...

Russia 2018 - clamoroso Messico a Mosca : battuta la Germania 1-0 - non succedeva da 36 anni : Storica vittoria del Messico, che nella partita d'esordio ai Mondiali di Russia batte il campioni del mondo della Germania. Il gruppo F delle qualificazioni si apre con una sorpresa, grazie a un gol di Lozano al 35' del primo tempo. Non basta il forcing dei tedeschi per raddrizzare la 'primà a Mosca.

Bollo auto - esenzione per tre anni : novità in arrivo ma non per tutti : Novita' in arrivo per quanto riguarda il Bollo auto, la tassa definita come la più odiata dagli italiani. Agli automobilisti della Lombardia, infatti, sara' riconosciuta l’esenzione dal pagamento per tre anni nel caso in cui si decida di rottamare un vecchio veicolo inquinante con uno con motore a benzina meno dannoso per l’ambiente. Vediamo nel dettaglio quali sono le condizioni per beneficiare dell’esenzione [VIDEO] dal Bollo auto predisposta ...

Luigi Mastroianni lascia i social e dichiara : “Sara non c’entra” : Sara Affi Fella e Luigi Mastroianni: la clamorosa decisione di lui Qualche ora fa Luigi Mastroianni ha scritto un post su instagram, che ha lasciato i suoi numerosissimi fan davvero di stucco. Cosa ha detto l’ex corteggiatore del popolare dating show prodotto e condotto da Maria De Filippi? Il ragazzo ha annunciato senza tanti giri di parole: “Comunico che nei giorni a venire non sarò più presente nei social per motivi personali. Le ...

Eurostat - allarme Neet : un italiano su quattro tra 18 e 24 anni non studia né lavora : Ancora un triste primato per l'Italia che riguarda, purtroppo, i giovani. Siamo il paese europeo con la più alta percentuale di giovani tra i 18 e i 24 anni che non studiano né lavorano . E' quanto ...

Uomini e Donne news : Luigi Mastroianni si prende una pausa dai social - ma Sara Affi Fella non c’entra : Uomini e Donne news, Luigi Mastroianni si prende una pausa dai social ma specifica: “Sara non c’entra” Di Luigi Mastroianni e Sara Affi Fella si è parlato tantissimo in questi giorni. I due protagonisti di Uomini e Donne, però, dopo la scelta hanno più volte continuato a dire di essere felici e contenti insieme fuori […] L'articolo Uomini e Donne news: Luigi Mastroianni si prende una pausa dai social, ma Sara Affi Fella ...

Violentata dal papà per 11 anni : «Mamma non voleva che denunciassi». Genitori arrestati : Un incubo durato 14 anni, sin da quand'era una bimba. E che oggi ha avuto il coraggio di denunciare. Una giovane di Palermo ha denunciato che suo padre l'avrebbe Violentata da quando aveva...

Forlì - 16enne suicida nel 2014 : 'Mi odiate non piangerete' - i genitori condannati a 3 anni : Rosita Raffoni, una sedicenne di Fratta Terme (Udine), il 17 giugno 2014 si era suicidata, lanciandosi dal tetto della sua scuola. Prima di lasciarsi cadere nel vuoto, la giovane però aveva girato una sorta di video-testamento, dove accusava i genitori di non averla amata e compresa. Ieri, dopo lunghe indagini ed un processo, per il papà e la mamma di Rosita è arrivata la sentenza di condanna per il reato di maltrattamenti. Il suicidio ed il ...

Alice Signorini morta a 26 anni : crepacuore? No - anoressia/ Gramellini : "Non ci sono colpevoli" : Alice Signorini morta a 26 anni: crepacuore? No, anoressia. Ultime notizie, la zia: “Lunedì mi ha detto che stava benissimo ma in realtà era troppo magra". La verità sulla giovane(Pubblicato il Fri, 15 Jun 2018 17:52:00 GMT)

Alice - morta a 26 anni. La zia : “Non era depressa. L’ha uccisa l’anoressia” : Alice pesava trenta chili. Mercoledì l'hanno trovata senza vita davanti al divano di casa sua a Legnago nel Veronese. Aveva perso il padre e la madre nel giro di un anno. "Non era depressa, ma la vedevo sempre più magra. Nonostante tutto amava la vita", dice ora la zia Donatella.Continua a leggere

Stefano Gabbana su Selena Gomez : “Veramente brutta”. I fan si arrabbiano e interviene Riki : “A 56 anni non si offende una ragazza” : Stefano Gabbana è uno che dice sempre o quasi quello che pensa. Così è stato pochi giorni fa, quando sotto un meme che ritraeva Chiara Ferragni ha commentato “lei è veramente cheap” (non si sa se si riferisse alla foto o alla influencer, ma viene da pensare che la ‘stoccata’ fosse proprio per la fidanzata di Fedez), mentre nelle scorse ore è stata la volta di Selena Gomez. Il designer e socio di Domenico Dolce ha ...

“Numero uno!”. Elenoire Casalegno - l’estate 2018 è sua : il topless è da urlo. A Formentera la showgirl mette in mostra un fisico da urlo. A 41 anni non ha proprio nulla di invidiare alle colleghe più giovani : “Pensavo di aver perso la via di casa e invece a Formentera, al Big Store, l’ho ritrovata. Posso allontanare i miei piedi, ma non il mio cuore”, così un anno fa scriveva Elenoire Casalegno su Instagram. Quasi dodici mesi dopo la bionda conduttrice è tornata sul luogo del delitto. E lo ha fatto concedendo degli scatti mozzafiato.Di buon mattino Elenoire è scesa solitaria in spiaggia e, per un’abbronzatura più uniforme, ha deciso di ...