2K presenta WWE 2K19 | primo trailer | data d' uscita | Superstar di copertina ed edizioni

(Di lunedì 18 giugno 2018) È con un comunicato stampa ufficiale e la pubblicazione di un nuovoche 2K ha annunciato oggid'didi WWE, nuovo capitolo della serie dedicata al mondo del wrestling che sarà disponibile a partire dal 9 ottobre 2018 per Xbox One, PS4 e PC.Il volto ufficiale di WWEsarà "The Phenomenal One", il celebre wrestler AJ Styles con alle spalle quasi due decenni di successito con un breveche lo vede protagonista. "Per me, appassionato giocatore e portavoce di tutto quanto possa significare "Never Say Never" sia nella mia vita professionale sia personale, essere stato scelto comedidi WWEè un sogno che si avvera", ha dichiarato AJ Styles. "Da Seth Rollins l'anno scorso a Dwayne" The Rock Johnson, John Cena, Stone Cold Steve Austin e Brock Lesnar, sono onorato di unirmi a questa incredibile saga di ...