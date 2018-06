10 motivi per amare Raffaella Carrà | che oggi compie 75 anni

#AppenninoBikeTour : Giornata Nazionale - oltre duecento buoni motivi per trascorrere questo weekend in Appennino : com Sabato 16 giugno , LIGURIA, nel PARCO DEL BEIGUA, escursione guidata alla scoperta del magico mondo delle farfalle con un esperto lepidotterologo; a VOLTAGGIO, concerto di Valeria Caucino, uno ...

Giornata Nazionale #AppenninoBikeTour - oltre duecento buoni motivi per trascorrere questo weekend in Appennino : Sabato 16 e domenica 17 giugno sono oltre duecento gli eventi segnalati da Comuni, Associazioni, Parchi, Pro-loco in occasione della Giornata Nazionale Appennino Bike Tour che, per la prima volta, vanno a comporre un maxi calendario di iniziative che mette in rete tutta la Dorsale, dalla Liguria alla Sicilia, facendone scoprire le tante bellezze e tipicità caratteristiche. L’iniziativa promossa da Ministero dell’Ambiente e Tutela del ...

Mondiali Russia 2018 - dito medio di Robbie Williams durante la cerimonia d’apertura : ecco i motivi del gesto : Secondo le voci che circolano, Robbie Williams avrebbe mostrato il dito ai medio per rispondere ai critici che lo accusando di aver incassato denaro per esibirsi nella cerimonia d’apertura dei Mondiali Il cantante inglese Robbie Williams ha mostrato oggi il dito medio ad una delle telecamere che lo seguivano mentre cantava durante la cerimonia di apertura della Coppa del Mondo in Russia, presumibilmente in risposta alle critiche che aveva ...

Cinque motivi per seguire i Mondiali di calcio anche se non c'è l'Italia : Noi, per la cronaca, votiamo Messi e gli auguriamo di dimostrarsi definitivamente più bravo, nella diversità dei ruoli, rispetto al grande rivale. anche perché, a 31 anni da compiere il 24 giugno, la ...

Carburanti - benzinai sul piede di guerra : i motivi dello sciopero del 26 giugno : Lo sciopero durerà 24 ore e sarà effettuato dagli impianti di rifornimento situati su strade e autostrade Martedì 26 giugno scatterà lo sciopero dei benzinai che si fermeranno per un periodo di 24 ore. L’agitazione è stata annunciata da Faib Confesercenti, Fegica Cisl e Figisc-Anisa-Confcommercio e sarà operativa su tutta la rete di distribuzione situata sulle strade ordinarie e sulle autostrade. Il motivo dello sciopero è da attribuirsi ai ...

Fedez e J-Ax - perchè si separano?/ Progetti solitari tra le cause? Silenzio sui motivi : Fedez e J-Ax hanno appena chiuso il loro progetto musicale, ma quali sono le vere cause della loro separazione? Si vocifera che possano esserci forti incomprensioni.(Pubblicato il Wed, 13 Jun 2018 12:58:00 GMT)

Jovanotti ti svela 3 buoni motivi per non perderti i suoi concerti : C'è sempre un buon motivo per andare a sentire Jova dal vivo! The post Jovanotti ti svela 3 buoni motivi per non perderti i suoi concerti appeared first on News Mtv Italia.

Volo Roma-Chicago atterrato in Irlanda per motivi di sicurezza : Il Volo della United Airlines è stato deviato a Shannon: «Nei bagni dell’aereo trovato l’annuncio di una bomba a bordo». I passeggeri sottoposti a perizia calligrafica

Stand up paddle : 10 motivi per provarlo : Stand Up paddle invernale Leggi Dove si pratica Il sup è diffuso in moltissimi Paesi del mondo, dalla California alle Hawaii. Dalla Polinesia al Messico. Negli ultimi anni è diventato molto popolare ...

Argentina - cancellata l'amichevole in Israele per motivi di sicurezza : Cartelloni di protesta contro Messi e l'Argentina a Gerusalemme. AFP Niente amichevole in Israele per Messi e compagni, che adesso dovranno trovare in fretta e furia un altro avversario disponibile ...

5 motivi per amare il film di Sense8 : Esistono serie che diventano cult perché riescono a coinvolgere lo spettatore a livello emotivo come se le loro storie e i loro personaggi fossero reali: Sense8 vi è riuscita con due sole stagioni (e un episodio speciale di Natale), buoni sentimenti, un approccio non distopico al destino dell’umanità e un’atmosfera da New Age del XXI secolo che profetizza un’evoluzione della razza umana in qualcosa di spiritualmente e intellettualmente ...

Il parco nazionale dei Virunga - nella Repubblica Democratica del Congo - rimarrà chiuso ai turisti fino al 2019 per motivi di sicurezza : Il parco nazionale dei Virunga, nella Repubblica Democratica del Congo, rimarrà chiuso ai turisti fino al 2019 per motivi di sicurezza. Il parco, che è il più antico dell’Africa e uno dei più visitati, è famoso perché ospita i gorilla The post Il parco nazionale dei Virunga, nella Repubblica Democratica del Congo, rimarrà chiuso ai turisti fino al 2019 per motivi di sicurezza appeared first on Il Post.

Uomini e Donne - il mea culpa di Nilufar non è andato in onda per motivi tecnici Video : Il dating show Uomini e Donne è andato in pausa estiva [Video] da alcuni giorni, infatti lo scorso venerdì 1 giugno 2018 è andata in onda l'ultima puntata dell'edizione 217/2018. Nonostante questo, molti fan continuano a cercare notizie sui tronisti e corteggiatori. Da alcuni giorni, molti telespettatori si sono posti quest'interrogativo: per quale motivo non è stata trasmessa la confessione di Nilufar dove ammette di aver avuto una storia con ...

Iliad : addebiti strani per gli utenti TIM che chiamano il nuovo operatore. I motivi : Di fatto quello che è giunto agli onori della cronaca nelle ultime ore è l'anomalia nei confronti di alcuni utenti TIM che chiamando numeri Iliad si sono visti addebitare le chiamate anche se fossero ...