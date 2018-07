Globi D' Oro 2018 | tutti i premi

Video - Film.it ai Globi d'oro : chi sono i migliori italiani dell'anno? : MIGLIOR CORTOMETRAGGIO Stai Sereno di Daniele Stocchi Motivazione: Per come illustra, con assoluta economia di tempo e mezzi, e senza mai cadere nella pedanteria o nel pietismo, lo smarrimento e ...

Globi d'Oro. la stampa estera premia Paola Cortellesi per "Come un gatto in tangenziale" : di Paolo Travisi La sua Monica, nonostante la romanità del personaggio, è piaciuto così tanto ai giornalisti dell'Associazione stampa estera che hanno premiato la sua interprete: Paola Cortellesi. I ...