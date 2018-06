Foodora | con il decreto «dignità» via dall’Italia Di Maio | no ai ricatti

RIDER - DI MAIO INCONTRA Foodora E GLOVO/ Ministro alle aziende : “no ricatti - stop alla precarietà” : FOODORA contro Di MAIO e il decreto dignità RIDER: “Se passa, addio Italia: vogliono tornare indietro al Medioevo". La replica del Ministro: "no ricatti sui RIDER, assumiamoli"(Pubblicato il Mon, 18 Jun 2018 10:15:00 GMT)

Luigi Di Maio - il sussulto d'orgoglio del grillino con la multinazionale Foodora : 'Non accetto ricatti' : Sulla gig economy Di Maio promette 'guerra al precariato' e non accetta compromessi, ma si muove su un terreno scivoloso, in equilibrio tra la ricerca di tutele per i lavoratori e il tentativo di ...

Rider - Foodora : “Con il decreto del governo costretti a lasciare Italia”. Di Maio : “Nessuno demonizza - ma no ai ricatti” : Il governo si prepara al confronto con le aziende che usano i Rider. Sperando che non diventi uno scontro frontale, come invece ha fatto capire per esempio l’amministratore delegato di Foodora Italia, Gianluca Cocco, che al Corriere della Sera ha detto che se fossero vere le anticipazioni del cosiddetto decreto dignità, si dovrebbe concludere “che il nuovo governo ha un solo obiettivo: fare in modo che le piattaforme digitali lascino ...

Foodora : "Via dall'Italia con il decreto sui rider". Di Maio : "No ai ricatti" : "Se fossero vere le anticipazioni del decreto dignità che il ministro Di Maio ha fornito alle delegazioni di rider incontrate, dovrei concludere che il nuovo governo ha un solo obiettivo: fare in modo che le piattaforme digitali lascino l"Italia".La minaccia - tutt'altro che velata - arriva da Gianluca Cocco, ad di Foodora Italia che in un'intervista al Corriere attacca la decisione del ministro di affrontare il tema dei fattorini dell'app (e ...

Foodora - Di Maio “no ricatti su rider - assumiamoli”/ Azienda vs Ministro “con Decreto Dignità lasciamo Italia” : Foodora contro Di Maio e il Decreto Dignità rider: “Se passa, addio Italia: vogliono tornare indietro al Medioevo". La replica del Ministro: "no ricatti sui rider, assumiamoli"(Pubblicato il Sun, 17 Jun 2018 17:41:00 GMT)

Foodora CONTRO DI MAIO E DECRETO DIGNITÀ “COSTRETTI A LASCIARE L'ITALIA”/ “Rider? Impossibile assumerli tutti” : FOODORA CONTRO Di MAIO e il DECRETO DIGNITÀ rider: “Se passa, addio Italia: vogliono tornare indietro al Medioevo". L'amministratore delegato dell'azienda, ha rilasciato oggi un'intervista(Pubblicato il Sun, 17 Jun 2018 16:08:00 GMT)

Rider - Foodora : “Impossibile assumerli tutti. Con il decreto di Di Maio saremo costretti a lasciare l’Italia” : “Se fossero vere le anticipazioni del decreto dignità che il ministro Di Maio ha fornito alle delegazioni di Rider incontrate, dovrei concludere che il nuovo governo ha un solo obiettivo: fare in modo che le piattaforme digitali lascino l’Italia”. Gianluca Cocco, amministratore delegato di Foodora Italia, una dei big del settore del food delivery finito nel mirino del ministro del Lavoro, prefigura uno scenario di fuga dal paese con ...

Foodora - Il ceo Giancluca Cocco : "Con il decreto Di Maio costretti a lasciare l'Italia" : "Con il decreto Di Maio Foodora sarebbe costretta a lasciare l'Italia". Parola di Gianluca Cocco, amministratore delegato di Foodora Italia, uno dei principali operatori di food delivery, in un'intervista al Corriere della sera.Se fossero vere le anticipazioni del decreto dignità che il ministro Di Maio ha fornito alle delegazioni di rider incontrate, dovrei concludere che il nuovo governo ha un solo obiettivo: fare in modo che le ...

Food delivery - consigliere Piemonte : “Da Foodora e Deliveroo niente tasse - più controlli”. Ma le due aziende si difendono : Alcune delle principali aziende di “Food delivery” pagano poche decine di migliaia di euro di Irap, l’imposta regionale sulle attività produttive. Due non hanno pagato niente perché dai loro bilanci emergono valori di produzione addirittura negativi. Lo denuncia un consigliere regionale di Liberi e uguali in Piemonte, Marco Grimaldi, chiedendo alla Regione di attivare dei controlli per capire se dietro possa esserci un’elusione fiscale attuata ...

Foodora e i rider a colloquio con Di Maio - chiariamo alcune questioni giuridiche : di Fabio Petracci * Alla luce di quanto emerso nei commenti al post della scorsa settimana e alla luce della presa di posizione del ministro del Lavoro appena insediatosi (il quale ha ritenuto opportuno ricevere immediatamente i rider e ascoltare le loro istanze), ci sembra importante chiarire alcune questioni giuridiche espresse nei passaggi della sentenza del Tribunale di Torino (n° 778/2018 del 7 maggio 2018). Come noto questa sentenza ha ...

Bologna il sindaco contro Just Eat e Foodora : “Boicottiamoli” : Bologna il sindaco contro Just Eat e Foodora: “Boicottiamoli” Bologna il sindaco contro Just Eat e Foodora: “Boicottiamoli” Continua a leggere L'articolo Bologna il sindaco contro Just Eat e Foodora: “Boicottiamoli” proviene da NewsGo.

Bologna il sindaco contro Just Eat e Foodora : “Boicottiamoli” : Bologna il sindaco contro Just Eat e Foodora: “Boicottiamoli” Bologna il sindaco contro Just Eat e Foodora: “Boicottiamoli” Continua a leggere L'articolo Bologna il sindaco contro Just Eat e Foodora: “Boicottiamoli” proviene da NewsGo.

Primo maggio - rider Foodora in piazza ma non insieme ai sindacati/ “Nostro lavoro non riconosciuto come tale” : Sfilano in piazza insieme ai lavoratori del Primo maggio ma non si riconoscono nei sindacati: sono i rider di Fodoora e di altre aziende analoghe in protesta(Pubblicato il Tue, 01 May 2018 17:00:00 GMT)

Il caso Foodora e il lavoro nella ‘gig’ e nella ‘new’ economy : Flaminio de Castelmur per @SpazioEconomia Cosa unisce la musica jazz con il lavoro nella new economy? Poco, tranne il termine gig che fin dall’inizio del ‘900 rappresentava l’ingaggio di una serata (abbreviando forse il termine engagement). Saltuario come tutti gli ingaggi degli artisti nella musica. Utilizzò il termine anche Hillary Clinton durante la Campagna Elettorale del 2015 come sinonimo di “economia on demand”, senza garanzie e ...