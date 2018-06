Intelligenza artificiale | nasce la task force Ue per l' etica

Intelligenza artificiale - nasce la task force Ue : "Eviteremo una società più ingiusta" : Intervista a Francesca Rossi, 55 anni, tra i quattro italiani del gruppo di esperti che ha il compito di delineare le prime linee guida etiche di questa nuova tecnologia

Intelligenza artificiale : addestrato prototipo che prevede le azioni umane : Presso l’Università tedesca di Bonn è stato addestrato un un sistema di Intelligenza artificiale che riesce a prevedere le azioni degli umani con diversi minuti di anticipo: il prototipo verrà presentato tra pochi giorni a Salt Lake City, in occasione della conferenza Computer Vision and Pattern Recognition. I ricercatori hanno sottoposto al prototipo 40 video in cui cuochi preparavano insalate: ogni filmato durava circa 6 minuti e ...

L'Intelligenza artificiale ti trasforma in un attore con la faccia di un altro - : ... del doppiaggio, della post-produzione e del mondo dei film in generale. Per quanto riguarda i possibili rischi da un uso nefasto, Justus Theis, uno dei ricercatori, ha dichiarato a The Register di ...

Mondiali Russia 2018 - per l’Intelligenza artificiale vincerà la Spagna : Sarà la Spagna a vincere i Mondiali di calcio, seguita dalla Germania e poi da Brasile e Francia: parola dell’intelligenza artificiale. Il sistema ha elaborato il pronostico dopo un intenso allenamento, basato su ben 100.000 simulazioni e statistiche condotte fra Germania e Belgio, dalle università tedesche di Dortmund e Tecnica di Monaco e quella belga di Gand. La ricerca è pubblicata sul sito arXiv.org, che raccoglie gli articoli che non ...

HoloLens 2 avrà il nuovo processore Qualcomm XR1 con Intelligenza artificiale [Rumor] : Ormai HoloLens 2 diventerà presto realtà con una presentazione che potrebbe avvenire durante la seconda metà del 2018 e una commercializzazione nei primi mesi del prossimo anno. Nonostante, ufficialmente, l’HoloLens di seconda generazione non sia stato ancora annunciato da Microsoft, le indiscrezioni ci danno per fortuna una panoramica delle sue caratteristiche tecniche. Dopo aver visto i rumor secondo i quali il dispositivo di realtà ...

L'Intelligenza artificiale è molto più vicina all'alchimia che alla scienza : ... Emanuele Cozzo e Eleonora Priori prendono entrambi spunto da un articolo pubblicato nel 2008 su Wired per sottolineare la crisi metodologica che sta vivendo in questo momento la scienza. In quell'...

Google ha migliorato le traduzioni con l'Intelligenza artificiale. Anche in italiano : “Siamo in una primavera dell’intelligenza artificiale”, diceva due anni fa John Giannandrea, che allora, a Google, era a capo di questo settore di ricerca (prima di essere scippato da Apple). Negli ultimi anni infatti sono cresciuti gli strumenti che fanno uso di sistemi di AI (Artificial Intelligence), e soprattutto di una sua branca specifica nota come machine learning, che sviluppa algoritmi in grado di apprendere e ...

52 eccellenze per il futuro dell'Intelligenza artificiale in Europa : ... aspetto fondamentale per poter analizzare un'evoluzione destinata ad incidere a fondo su moltissimi aspetti della quotidianità, della legislazione, dell'economia, della società e di ogni altro ...

La NPU e l’Intelligenza artificiale di Huawei Mate 10 Pro : tutta leggenda o funzionano davvero? (video) : Dopo 9 mesi torniamo a parlarvi di Huawei Mate 10 Pro, l'abbiamo stressato in lungo e in largo per stanare l'intelligenza artificiale che custodisce. Saremo riusciti a trovarla? Scopritelo nel nostro video. L'articolo La NPU e l’intelligenza artificiale di Huawei Mate 10 Pro: tutta leggenda o funzionano davvero? (video) proviene da TuttoAndroid.

Intelligenza artificiale - nasce la task force Ue per l'etica : La commissione di Bruxelles ha nominato le 52 persone che ne fanno parte. Stefano Quintarelli rappresenta l'Italia assieme ad altri tre esperti: Luciano Floridi, Andrea Renda e Francesca Rossi

La super-vista per l'Intelligenza artificiale / Rivoluzione per la tecnologia : dalla medicina ai videogame : La super-vista per l'Intelligenza Artificiale: Rivoluzione nel mondo della tecnologia. Questo permetterà passi in avanti in medicina, nell'assistenza agli anziani e anche nei videogame.(Pubblicato il Wed, 13 Jun 2018 16:10:00 GMT)

L’Intelligenza artificiale di Google migliora le traduzioni anche offline : (Foto: Mashable) A partire da oggi le traduzioni di Google Translate si faranno più accurate anche per chi non può collegarsi a internet. La casa di Mountain View ha annunciato dal suo blog di avere finalmente svincolato dalla sua infrastruttura cloud una delle caratteristiche più interessanti del suo software di traduzione: il supporto delle tecnologie di machine learning, che consentono di tradurre intere frasi tenendo in considerazione la ...