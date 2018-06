Italia è leader in Europa nel riciclo dei rifiuti speciali

Il leader dell'Afd Alexander Gauland : "Valuteremo di volta in volta se il nuovo governo Italiano ferirà gli interessi tedeschi" : Le ultime sue dichiarazioni hanno sollevato una bufera in Germania. Alexander Gauland, leader del partito di estrema destra Afd ha affermato infatti che "Hitler e il nazismo sono solo una cacca di uccello in più di mille anni di gloriosa storia del Paese. Huffpost ha intervistato Gauland e ha raccolto il suo parere sul nuovo governo italiano e sui rapporti tra Roma e Berlino.Dottor Gauland, in Italia si è appena formato un governo ...

Moto3 - GP Italia 2018 : Marco Bezzecchi prova a rinforzare la leadership in casa. Jorge Martin per cambiare rotta : Il GP d’Italia è forse la gara più pazza e bella per la Moto3. Al Mugello l’equilibrio regna sovrano nella categoria più leggera, con le moto che sfrecciano e danno spettacolo sul lungo rettilineo d’arrivo e tra le curve del tracciato toscano. All’appuntamento Italiano ci arriva da leader Marco Bezzecchi, ancora in testa alla classifica nonostante la caduta di Le Mans. Un episodio sfortunato, che tuttavia non cancella ...

Il leader di Lealtà Azione amico di Lega e Forza Italia : "Ebrei lurida razza dal naso adunco" : Un post su Facebook di Traverso che ha organizzato con i consiglieri comunali e regionali le commemorazioni di Salò. Alcuni ragazzi ebrei genovesi: "Vergognoso...

"Indecenti le prime pagine di alcuni giornali tedeschi sull'Italia - tutti i leader devono chiedere rispetto" : "Indecenti le prime pagine di alcuni giornali tedeschi di questi giorni. Il popolo italiano merita rispetto, come meritano rispetto tutti i popoli, anche quando indicano nei sondaggi un partito neo-nazista come Afd come secondo partito. Il popolo italiano ha votato democraticamente e ha scelto". Così Stefano Fassina nell'intervento all'assemblea di Liberi e Uguali in corso a Roma."Sarebbe utile che tutti i leader italiani chiedessero ...

Renato Zero irrompe in classifica Fimi del 25 maggio con Zerovskij - J-Ax e Fedez leader tra i singoli con Italiana : Renato Zero fa irruzione sul podio della classifica Fimi del 25 maggio ancora dominata da Carl Brave e Capo Plaza: debutta infatti sul podio col suo Zerovskij... solo per amore - Live, che si piazza in terza posizione a una settimana dall'uscita. Si tratta della più alta nuova entrata della settimana, quella del doppio CD contenente oltre 2 ore di spettacolo registrate durante i live all'Arena di Verona dello scorso anno: l'album di Renato ...

Giuseppe Conte - parla Gianni Letta : 'Vedremo se l'Italia ha trovato davvero un nuovo leader' : Lui di leader se ne intende. Per anni e anni è stato il braccio destro, la 'eminenza azzurrina' del più leader che l'Italia abbia avuto negli ultimi 25 anni: Silvio Berlusconi. E ieri Gianni Letta, ...

Giro d'Italia 2018 streaming video e tv : verso lo Jafferau - Froome sempre leader! 19tappa : Diretta Giro d'Italia 2018 streaming video e tv 19tappa Venaria Reale-Bardonecchia: percorso e orari del tappone con Colle delle Finestre e...

Cari leader del Pd non ne posso più di voi - siete inascoltabili. Ecco perché sabato vado dai giovani di Rigenerazione Italia : Se fossi un leader della sinistra, o anche solo un dirigente del Pd, magari ancora con la capacità di stupirmi e ascoltare, magari incuriosito, mentre il paese brucia nel gran falò sovranista, da qualcosa che non sia il voto sulla data del congresso, con relative scartoffie regolamentari, magari ancora capace di rispondere, se uno mi fermasse per strada, alla domanda "ma voi a cosa servite ancora in questa Italia che vi ha ...

Leader Price Italia Aperto a Como il primo supermercato : Mercoledì il taglio del nastro con i vertici aziendali e i rappresentanti delle istituzioni locali. Giovedì mattina l'apertura al pubblico. Due giorni speciali per Leader Price Italia, la nuova realtà ...

Giro d'Italia - Yates ancora leader : 'Nel finale stavo morendo. Sorpreso di avercela fatta' : 'Onestamente sono molto Sorpreso di aver tenuto la maglia. Sono molto felice'. Simon Yates tiene la maglia rosa con 56' di vantaggio su Dumoulin anche dopo l'appuntamento che più temeva, la cronometro ...

Leader? Ma mi faccia il piacere. Oggi in Italia non se ne trova nemmeno uno : Oggi, per sapere cosa accade nel proprio Bel Paese quando si vive all’estero, si ricorre in modo massiccio ai quotidiani, ovviamente in versione digitale e ciò permette di notare cose che altrimenti andrebbero perdute. Per esempio l’uso costante e ripetuto di alcune parole di cui viene condivisa la denominazione, ma non il contenuto. In cima alla classifica delle ultime settimane c’è il termine “leader”, parola inglese che deriva dal verbo to ...

CLASSIFICA GIRO D'Italia 2018/ Maglia rosa e altre graduatorie : Yates trionfa nella 15^ tappa - è sempre leader : CLASSIFICA GIRO d’Italia 2018: la Maglia rosa e le altre graduatorie. Simon Yates resta leader, Pozzovivo terzo, Froome risale e verso Sappada… (oggi 20 maggio)(Pubblicato il Sun, 20 May 2018 17:16:00 GMT)

Giro d’Italia – Visconti leader del gruppo a Filottrano : papà Antonino svela la verità sul gesto di Giovanni : Giovanni Visconti ‘direttore d’orchestra’ al Giro d’Italia: ecco la verità sul gesto del corridore della Bahrain Merida nella tappa di Filottrano Sono passati due giorni dalla tappa di Filottrano del Giro d’Italia 101. La carovana rosa ha attraversato le terre di Michele Scarponi, campione italiano di ciclismo scomparso lo scorso anno a causa di un incidente stradale. Una giornata commovente ricca di omaggi per ...

Giro d’Italia – Bramati preoccupato per la leadership di Viviani : il DS spiega i motivi della ‘crisi’ di Imola : Davide Bramati, DS della Quick Step Floors, è preoccupato per la condizione fisica di Elia Viviani, attuale leader della classifica per velocisti Elia Viviani sembra aver lasciato il turbo in Israele. La maglia ciclamino del Giro d’Italia non è più il corridore che si è fatto valere nel Medio Oriente, anzi è un lontano parente. Il ciclista della Quick Step Floors sta pagando dazio nelle ultime tappe disputate sull’Appennino, e ieri ...