Irama - Einar - Biondo - Carmen e Emma : ecco chi vende di più dopo Amici : Chi sta vendendo di più e sta avendo più successo dopo Amici A una settimana dalla finale di Amici 17 quale cantante sta vendendo di più? Quale ex allievo sta riscuotendo più successo fuori dalla Scuola di Maria De Filippi? Irama! Sì, la vittoria del giovane cantautore ha avuto un riscontro anche nella vita reale, […] L'articolo Irama, Einar, Biondo, Carmen e Emma: ecco chi vende di più dopo Amici proviene da Gossip e Tv.

Emma e Biondo insieme dopo Amici : "Sei la miglior cosa della mia vita" : Emma e Biondo stanno ancora insieme dopo Amici 2018 e hanno festeggiato i primi quattro mesi insieme. Il giorno tanto importante, che si usa chiamare mesiversario ormai, è stato ieri, il 13 giugno, e non potevano che trascorrere insieme questa giornata! Facendo i salti mortali, magari, oppure riuscendo a programmare gli impegni di lavoro e riuscendo a incontrarsi. Emma ha raggiunto Biondo a Firenze, dove lui si trovava per l'evento di moda Pitti ...

AMICI 2018/ Irama - Emma e Biondo di nuovo insieme : come iscriversi ai casting : AMICI 2018: Irama, Emma Muscat e Biondo di nuovo insieme. Al via i casting per la prossima edizione: ecco come iscriversi e partecipare per realizzare il proprio sogno.(Pubblicato il Sat, 16 Jun 2018 06:00:00 GMT)

Biondo ed Emma festeggiano 4 mesi d’amore : la sorpresa di lei : Emma Muscat va da Biondo a Firenze: la prova social I cantanti Biondo ed Emma Muscat si sono conosciuti all’interno della scuola di Amici di Maria De Filippi. Accomunati dalla stessa passione per la musica, Emma e Biondo si sono avvicinati sempre di più e sono diventati una vera e propria coppia. Pochi giorni fa […] L'articolo Biondo ed Emma festeggiano 4 mesi d’amore: la sorpresa di lei proviene da Gossip e Tv.

Biondo Vs Filippo La Crosta/ Amici 17 - i due "difendono" Emma e Carmen ma è scontro sui social : Gli ex registrano dei video per salutare e dire la loro sui finalisti di Amici 17 ma anche questo diventa motivo di scontro soprattutto sui social tra i fan di Emma e Carmen, perché?(Pubblicato il Sat, 02 Jun 2018 13:28:00 GMT)

BIONDO / L'amore per Emma Muscat e le polemiche : "Il pubblico mi apprezza per quello che sono" (Amici 2018) : BIONDO, ultimo concorrente eliminato ad Amici 2018, racconta in un'intervista esclusiva il suo percorso, i progetti per il futuro e L'amore per Emma Muscat.(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 08:03:00 GMT)

Emma Muscat/ Amici 2018 - dal duetto con Annalisa alla sorpresa di Biondo - arriverà in finale? : Il destino di Emma Muscat è appeso ad un filo perché ad un passo dal gran finale potrebbe tornare a casa: sarà lei l'eliminata della serata o sarà una finalista di questa edizione?(Pubblicato il Sun, 27 May 2018 08:00:00 GMT)

Amici 2018 - Biondo : "Amore con Emma? Sentimento molto forte" : Biondo, ultimo eliminato dalla scuola di Amici, intervistato da ComingSoon.it, ha parlato, a lungo, anche, della storia d'amore con Emma Muscat. Il trapper, negli scorsi giorni, è entrato nuovamente nella casetta dei Bianchi per fare una sorpresa alla fidanzata. Tra baci, coccole, e dichiarazioni affettuose, la coppia ha preparato un tiramisù: È nata per caso, è successo tutto in maniera naturale. All’inizio non ci stavamo neanche ...

AMICI 2018 SERALE/ Borsa di studio per Einar : le parole di Biondo per Emma : AMICI 2018 SERALE, ed. 17: Borsa di studio per Einar Ortiz come l'allievo che ha fatto più miglioramenti. Biondo parla della storia d'amore con Emma Muscat.(Pubblicato il Sat, 26 May 2018 05:30:00 GMT)

Emma Muscat e Biondo - sorpresa ad Amici 17/ Video - il rapper torna in Casetta : baci e dichiarazioni d'amore! : Grande sorpresa per Emma Muscat ad Amici: torna in Casetta Biondo! La cantante è al settimo cielo e riempie il rapper di baci. Lui invece confessa: "Ti amo"(Pubblicato il Thu, 24 May 2018 18:05:00 GMT)