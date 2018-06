Chi è Gianmarco Onestini? Biografia - età e vita privata del fratello di Luca e tentatore di Temptation Island 2018 : Chi è Gianmarco Onestini? Lo abbiamo conosciuto come fratello di Luca Onestini, ex corteggiatore e tronista di Uomini e Donne ma anche ex gieffino dell'edizione VIP 2017, ma anche ex tentatore di Temptation Island... Ed è proprio da qui che inizierà Gianmarco la sua carriera televisiva, partecipando all'edizione 2018 del reality show e sognando, magari, lo stesso destino del fratello Luca. Adesso che proverà a camminare con le sue gambe in TV, ...

Chi è Gianmarco Onestini? Biografia - età e vita privata del fratello di Luca e tentatore di Temptation Island 2018 : Chi è Gianmarco Onestini? Lo abbiamo conosciuto come fratello di Luca Onestini, ex corteggiatore e tronista di Uomini e Donne ma anche ex gieffino dell'edizione VIP 2017, ma anche ex tentatore di Temptation Island... Ed è proprio da qui che inizierà Gianmarco la sua carriera televisiva, partecipando all'edizione 2018 del reality show e sognando, magari, lo stesso destino del fratello Luca. Adesso che proverà a camminare con le sue gambe in TV, ...