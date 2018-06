“Ecco dove l’abbiamo trovato”. Il bimbo - autistico - era scomparso poche ore prima. Una tragedia senza pari : Ci sono casi di persone scomparse che hanno un lieto fine e altri che purtroppo si concludono nel peggiore dei modi. La storia del piccolo Dalton, il bambino dolcissimo che vedete nella foto, appartiene alla seconda categoria. I suoi genitori, i signori Robertson, hanno infatti ricevuto la notizia che nessuna mamma e nessun papà vorrebbe mai sentire: l’hanno trovato morto. Si era allontanato da casa il piccolo, sei anni, residente ...

Rimini - più di dieci trombe marine in poche ore/ Video - ultime notizie : domani ritorna il bel tempo? : Rimini, trombe marine nell'Adriatico: il raro spettacolo atmosferico ripreso dai turisti sulla costa ma anche in città. Almeno due fenomeni in mattinata, ma senza danni.(Pubblicato il Mon, 25 Jun 2018 21:07:00 GMT)

“Su quell’aereo…”. Salvini : a poche ore dal viaggio in Libia - ecco cosa si scopre. Una mini inchiesta mostra quello che il ministro non ha fatto vedere : Questa mattina, Salvini, tramite un tweet alle 6:54 del mattino, ha annunciato di essere appena salito su un aereo militare per recarsi in Libia, per affrontare sul posto alcune tematiche molto delicate e complesse. “Missione #Libia, si parte!”, scrive sul social network allegando quattro foto: una di lui che, con cuffie e microfono fa con le mani il simbolo dell’ok, una dell’aereo militare che lo trasporterà, una in cui stringe la mano ...

Sciopero benzinai - vince Luigi Di Maio : revocato a poche ore dal via - slitta la fatturazione elettronica : In queste ore al ministero dell'Economia stanno scrivendo la norma che entrerà nel decreto dignità'.

A poche ore dall’inizio del Mondiale la Spagna ha esonerato Lopetegui : Calciatori in rivolta : A poche ore dall’inizio del Mondiale la Spagna ha esonerato Lopetegui: Calciatori in rivolta. Julen Lopetegui non è più il commissario tecnico The post A poche ore dall’inizio del Mondiale la Spagna ha esonerato Lopetegui: Calciatori in rivolta appeared first on CalcioBetter.com - News del calcio - Pronostici - Scommesse - Risultati live - Classifiche - Probabili formazioni.

Tennis - Ranking WTA (25 giugno) : poche variazioni nella top10. Camila Giorgi migliore azzurra : Nessuna variazione nella top10 mondiale guidata sempre dalla rumena Simona Halep, per la 18esima settimana consecutiva in vetta (la 34esima complessiva), vincitrice del Roland Garros 2018. La Halep vanta 1.225 punti il vantaggio sulla danese Caroline Wozniacki mentre sono 1.420 nei confronti della spagnola Garbine Muguruza. CLASSIFICA WTA – TOP TEN 1 Halep, Simona (ROU) 0 7.970 punti 2 Wozniacki, Caroline (DEN) 0 6.745 3 Muguruza, Garbine ...

Addio a Kate Spade - il padre muore a poche ore dal funerale : A pochi giorni dalla scomparsa di Kate Spade, Earl F. Brosnahan Jr, padre della stilista americana suicida, secondo la polizia, all’età di 55...

Xenonauts 2 : il nuovo capitolo del gioco di strategia sci-fi è stato finanziato con successo su Kickstarter dopo poche ore : La campagna Kickstarter di Xenonauts 2 è stata finanziata con successo dopo poche ore dal lancio. Come riporta PCGamer, il progetto richiedeva £ 50.000 e, a quanto pare, è stato già raggiunto l'obiettivo, con davanti ancora 29 giorni.In una nota di aggiornamento, Chris England, responsabile dello studio, ringrazia i sostenitori e spiega che ora lo sviluppatore Goldhawk Interactive guarda anche ad altri obiettivi."Stamattina ho avuto ...

Veneto. Due operai morti schiacciati a distanza di poche ore : avevano 42 e 37 anni : Il primo tragico infortunio si è consumato a mezzogiorno in via Valpantena, all'altezza della ditta Casati, a Verona: un 42enne è rimasto schiacciato sotto una pesante lastra di cemento. L'altro nel pomeriggio a Minerbe: un operaio è stato travolto da un mezzo in movimento.Continua a leggere

Caos totale. Morte XXXTentacion : è successo a poche ore dall'omicidio : L'omicidio del rapper XXXTentacion ha sconvolto il mondo della musica. L'artista, all'anagrafe Jahseh Dwayne Onfroy, 20 anni, è morto a Deerfiled Beach, 70 chilometri a nord di Miami, in Florida, assassinato in pieno giorno all'interno della sua Bmw ...

“Hanno ucciso anche a lui”. Dopo XXXTentacion - un altro cantante ammazzato. Colpi di pistola. L’omicidio a poche ore dalla morte del rapper : Il mondo della musica è rap è sotto choc. Dopo l’assassinio del rapper XXXTentacion, compiuto nel corso della notte passata a Miami, le cronache musicali statunitensi registrano un altro episodio analogo, questa volta avvenuto a Pittsburgh, in Pennsylvania. Il rapper Jimmy Wopo, ventunenne astro nascente dell’hip hop a stelle e strisce, è stato ferito mortalmente nel corso di una sparatoria avvenuta a Middle Hill, uno dei ...