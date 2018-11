Facile cadere in tentazione con il monitor HANNSapple - perfetta fusione tra design e tecnologia - esperienza visiva e divertimento : Originally posted on Cristina Miraglia: E’ una mela rossa il nuovo monitor da 18.5” di HANNspree destinato a chi ha uno stile di vita a colori e ama un design vivace e originale. HANNspree presenta oggi, in versione monitor, quello che in passato è stato un prodotto originale e di successo della gamma di TV…

