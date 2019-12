Instax, Leica, Polaroid: guida alla nuova fotografia istantanea (Di giovedì 2 marzo 2017) Instax, Leica, Polaroid: guida pratica alla nuova fotografia istantaneaInstax, Leica, Polaroid: guida pratica alla nuova fotografia istantanea Per decenni, se volevi guardare subito una foto appena scattata, la soluzione era una sola: la fotografia istantanea. Il digitale ha spazzato via tutto questo, e le Polaroid – dal nome del produttore americano che aveva praticamente il monopolio del settore, nonostante ci fosse anche la concorrenza di un altro gigante come Kodak – sono un ricordo legato alla gioventù, ai molti artisti importanti che le hanno usate, a un'immaginario dai colori più saturi. Eppure la fotografia istantanea non è scomparsa. Anche al di fuori dall'uso professionale ha una sua nicchia. C'è ancora, ma è cambiata. Come del resto l’ondata di digitale che ha cambiato le nostre abitudini e ci ha riempito la vita di ...

Leggi la notizia su gqitalia

Zazoom Tv - Live Video Breaking News Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Instax Leica