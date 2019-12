I 10 film da vedere a marzo

Leggi la notizia su gqitalia

(Di mercoledì 1 marzo 2017) I 10daI 10daUn mese tra horror (The Ring 3), acton (John Wick 2), supereroi (Logan), remake (Ghost in The Shell), commedia (Omicidio all'italiana) eda Oscar (Il diritto di contare). Non manca nulla per un menu che garantisce intrattenimento puro e un gioiello per ogni genere. Logan di James Mongold (1) L’ultimo capitolo della trilogia sull’X-Man dagli artigli di adamantio non si può perdere. Logan (Wolverine 3), interpretato ancora da Hugh Jackman, riscopre se non ripensa il mondo dei mutanti riportando il cinecomic a un livello toccato sinora solo da Il cavaliere oscuro di Nolan. Mongold ha saputo dare una sterzata al “genere” indirizzandolo a un pubblico più adulto. Ci voleva. >> Logan – The Wolverine può portare i supereroi agli Oscar Omicidio ...

Dramarys_ : In queste prime serate di natale ci sono troppi film belli in TV ed io non so mai cosa vedere. - LaLestofante : RT @Enneppi: Mi piace, quando è possibile, vedere i film in lingua originale sottotitolati. Ho sempre amato i Cinema D’Essai, dove ci siamo… - minovr69 : #StaseraItalia caspita! Sbalorditivo Pierfrancesco Favino! Lo voglio vedere quel film! -