Sei alla ricerca di personale? Ecco cosa succede… (Di giovedì 30 agosto 2012) Io sono nota per essere una persona con un’enorme pazienza…. Ok, non è assolutamente vero, diciamo che il mio livello di tolleranza rispetto agli esseri umani di solito è pari a zero. Ho appena cominciato un nuovo lavoro e, come mi capita ormai da due anni a questa parte, nonostante il mio compito sia uno ( e ben preciso) mi ritrovo nella condizione di dover essere parte integrante dello start up dell’azienda e, quindi, anche della selezione del personale. alla luce di quello che vi ho detto prima, ovvero che la mia tolleranza è pari a zero, vi racconto quindi dell’ultima settimana di colloqui di lavoro. alla fine della storia sfido chiunque, compreso uno che fa meditazione da almeno 15 anni, a non perdere la pazienza. Tutto comincia quando decido di riassumere la mia vecchia ... Leggi su veladoiolacina

